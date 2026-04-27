창간 80주년 경향신문

5월 수도권에서 아파트 1만4330가구 분양 예정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오는 5월 수도권에 약 1만4000가구 아파트 분양이 예정된 것으로 나타났다.

직방은 "수도권은 택지지구 및 신규 공급과 정비 사업이 혼재된 구조로 공급이 이어지는 모습"이라며 "수도권 중심으로 공급 확대 흐름이 지속될 것"이라고 전망했다.

공급 물량 중 1000가구 이상 대단지로는 서울 동작구 써밋더힐·성북구 장위푸르지오마크원, 인천 서구 더샵검단레이크파크 등이 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5월 수도권에서 아파트 1만4330가구 분양 예정

입력 2026.04.27 21:20

수정 2026.04.27 21:21

펼치기/접기
  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 3446가구·경기 6930가구 등

지난해보다 공급 확대 흐름 유지

오는 5월 수도권에 약 1만4000가구 아파트 분양이 예정된 것으로 나타났다.

부동산플랫폼 직방은 5월 전국 아파트 분양 예정 물량이 1만9278가구로 집계됐다고 27일 밝혔다.

이는 지난해 5월(1만968가구)에 비해 약 76% 증가한 규모다.

이 중 수도권이 1만4330가구로 약 74%를 차지한다. 서울 3446가구, 인천 3954가구, 경기 6930가구 등이다. 이는 1년 전(9082가구)보다 58% 증가한 수치다.

직방은 “수도권은 택지지구 및 신규 공급과 정비 사업이 혼재된 구조로 공급이 이어지는 모습”이라며 “수도권 중심으로 공급 확대 흐름이 지속될 것”이라고 전망했다.

공급 물량 중 1000가구 이상 대단지로는 서울 동작구 써밋더힐(1515가구)·성북구 장위푸르지오마크원(1913가구), 인천 서구 더샵검단레이크파크(2800여가구) 등이 있다.

경기에선 남양주 왕숙2지구A1(812가구), 성남 성남낙생지구A1(1400가구), 화성 동탄2신도시 C27블록(473가구) 등 공공택지 중심 공급이 이뤄진다.

수도권 외 지역에서는 경남 2451가구, 부산 1205가구, 충남 811가구, 대구 299가구, 제주 182가구의 공급이 예정돼 있다.

주요 단지로는 경남 거제 거제푸르지오마린피스(423가구), 진주 힐스테이트포레나진주(1032가구), 양산 힐스테이트양산더스카이(598가구), 부산 두산위브트리니뷰구명역(839가구) 등이 있다.

직방은 “수도권은 거래 회복과 수요 유입이 이어지며 비교적 양호한 분위기를 유지하고 있다”며 “초기 청약 단계에서는 높은 경쟁률을 보이는 단지가 많은 반면 분양가 상승과 자금 부담 등으로 계약이 100% 이뤄지지 않고 일부 물량이 재공급으로 이어지는 사례도 나타난다”고 분석했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글