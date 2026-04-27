5월 수도권에서 아파트 1만4330가구 분양 예정

서울 3446가구·경기 6930가구 등 지난해보다 공급 확대 흐름 유지

오는 5월 수도권에 약 1만4000가구 아파트 분양이 예정된 것으로 나타났다.



부동산플랫폼 직방은 5월 전국 아파트 분양 예정 물량이 1만9278가구로 집계됐다고 27일 밝혔다.



이는 지난해 5월(1만968가구)에 비해 약 76% 증가한 규모다.



이 중 수도권이 1만4330가구로 약 74%를 차지한다. 서울 3446가구, 인천 3954가구, 경기 6930가구 등이다. 이는 1년 전(9082가구)보다 58% 증가한 수치다.



직방은 “수도권은 택지지구 및 신규 공급과 정비 사업이 혼재된 구조로 공급이 이어지는 모습”이라며 “수도권 중심으로 공급 확대 흐름이 지속될 것”이라고 전망했다.



공급 물량 중 1000가구 이상 대단지로는 서울 동작구 써밋더힐(1515가구)·성북구 장위푸르지오마크원(1913가구), 인천 서구 더샵검단레이크파크(2800여가구) 등이 있다.



경기에선 남양주 왕숙2지구A1(812가구), 성남 성남낙생지구A1(1400가구), 화성 동탄2신도시 C27블록(473가구) 등 공공택지 중심 공급이 이뤄진다.



수도권 외 지역에서는 경남 2451가구, 부산 1205가구, 충남 811가구, 대구 299가구, 제주 182가구의 공급이 예정돼 있다.



주요 단지로는 경남 거제 거제푸르지오마린피스(423가구), 진주 힐스테이트포레나진주(1032가구), 양산 힐스테이트양산더스카이(598가구), 부산 두산위브트리니뷰구명역(839가구) 등이 있다.



직방은 “수도권은 거래 회복과 수요 유입이 이어지며 비교적 양호한 분위기를 유지하고 있다”며 “초기 청약 단계에서는 높은 경쟁률을 보이는 단지가 많은 반면 분양가 상승과 자금 부담 등으로 계약이 100% 이뤄지지 않고 일부 물량이 재공급으로 이어지는 사례도 나타난다”고 분석했다.

