푸틴, 이란 외무장관 만나···지난주 이란 최고지도자 메시지 전달

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 27일(현지시간) 미국과의 종전 협상을 이끄는 아바스 아라그치 이란 외무장관과 회동했다.

타스통신과 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아 상트페테르부르크를 찾은 아라그치 장관을 만났다. 그는 이 자리에서 지난주 이란 최고지도자의 메시지를 전달받았다고 밝혔다. 이어 “러시아도 이란과 마찬가지로 양국 간 전략적 관계를 지속할 의지가 있다”고 강조했다.

푸틴 대통령은 “이란 국민이 독립과 주권을 지키기 위해 얼마나 용감하고 영웅적으로 싸우고 있는지 보고 있다”며 “현재의 시련을 잘 극복하고 평화의 시기가 찾아오길 바란다”고 말했다. 또 “러시아는 중동에 평화가 조속히 정착되도록 모든 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

아라그치 장관은 “이란 국민은 저항과 용기를 통해 미국의 공격과 침략에 맞서 싸워왔으며, 앞으로도 이 시기를 견뎌낼 수 있다는 점을 세계에 입증했다”고 말했다. 이어 러시아와 이란의 전략적 동반자 관계가 앞으로 더욱 강화될 것이라고 밝혔다.

아라그치 장관은 본격적인 회동에 앞서 러시아 측과 종전 협상 진전을 위한 협력 방안을 논의할 것이라고 취재진에 설명했다.

그는 지난 주말 파키스탄 이슬라마바드에 머물렀으나 미국과 이란의 2차 회담이 무산된 뒤 러시아를 찾았다.