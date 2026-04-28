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본문 요약

화요일인 28일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에 비가 오겠다.

기상청에 따르면 오전에 경기 북동부, 오후부터 강원도에 비가 내리는 곳이 있겠다.

오전까지 중부지방과 제주도, 늦은 밤부터 강원 산지와 동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전국 흐리고 곳곳 비 소식…낮 최고 23도

입력 2026.04.28 06:43

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구 정동길을 지나는 시민들이 우산을 쓰고 있다. 정효진 기자

서울 중구 정동길을 지나는 시민들이 우산을 쓰고 있다. 정효진 기자

화요일인 28일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에 비가 오겠다.

기상청에 따르면 오전에 경기 북동부, 오후부터 강원도에 비가 내리는 곳이 있겠다. 오전까지 중부지방과 제주도, 늦은 밤부터 강원 산지와 동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경기 북동부 5㎜ 미만, 강원도 5㎜ 안팎이다.

당분간 기온은 평년(최저 6~12도, 최고 19~23도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 이날 낮 최고기온은 13~24도로 전망된다.

전국적으로 대기가 건조하겠다. 강원 남부 산지와 충청권 내륙, 전북 북부, 경북권은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 날씨가 이어지겠다.

기상청은 산림 인접 지역에서 인화 물질 관리, 야외 활동 시 화기 사용, 쓰레기 소각과 논밭 태우기 금지 등에 각별한 주의를 당부했다.

전국 대부분 지역에 바람이 순간 풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보일 전망이다.

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