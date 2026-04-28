S&P500·나스닥, 사상 최고치···빅테크 실적 기대감

미국 뉴욕증시 주요 지수가 미국과 이란 간 종전 협상 불확실성에도 실적 발표를 앞둔 빅테크에 대한 기대감에 사상 최고치로 마감했다.

27일(현지시간) 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일보다 8.83포인트(0.12%) 오른 7173.91에 거래를 마쳤다. 기술주 중심인 나스닥 종합지수는 50.50포인트(0.20%) 오른 24887.10에 거래를 마쳤다. 두 지수 모두 종전 사상 최고치를 경신했다. 30개 대형 우량주로 구성된 다우존스30 산업평균지수는 62.92포인트(0.13%) 내린 49167.79에 마감했다.

초대형 빅테크를 뜻하는 ‘M7’(매그니피센트7) 가운데 5개 기업이 이번주 실적 발표를 앞두고 있다. 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타가 오는 29일, 애플이 오는 30일 각각 실적을 발표한다. 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 ‘어닝 서프라이즈’(시장 예상치를 크게 뛰어넘는 실적)가 발표될 거란 기대가 이어지고 있다. 로이터에 따르면 지난 24일까지 S&P 500 기업 중 1분기 실적을 내놓은 139개사의 81%가 시장 전망치를 웃도는 실적을 발표했다.

미국과 이란 간 2차 종전 협상 불발과 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 따른 국제 유가 상승세는 주가지수 상승을 제한하고 있다. 이날 브렌트유는 전 거래일보다 2.8% 오른 배럴당 108.23달러에 마감했다. 브렌트유 가격은 장중 110달러선까지 육박했다. 이는 지난 7일 이후 약 3주 만에 가장 높은 수준이었다.