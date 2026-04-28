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고유가지원금 신청 이틀째···출생연도 끝자리 ‘2·7’ 취약계층 해당

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본문 요약

28일 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 지급하는 '고유가 피해 지원금' 1차 신청이 전날에 이어 진행된다.

소득 하위 70% 국민 대상 신청은 5월18일 시작한다.

전날은 출생 연도 끝자리가 '1'이나 '6'인 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 등 취약계층이 신청 대상이었다.

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고유가지원금 신청 이틀째···출생연도 끝자리 ‘2·7’ 취약계층 해당

입력 2026.04.28 07:57

수정 2026.04.28 10:27

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  • 정대연 기자

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소득 하위 70%는 내달 18일부터 시작

고유가 피해지원금 1차 지급이 시작된 지난 27일 서울 종로구 종로1.2.3.4가동주민센터에서 한 시민이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

고유가 피해지원금 1차 지급이 시작된 지난 27일 서울 종로구 종로1.2.3.4가동주민센터에서 한 시민이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

28일 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 지급하는 ‘고유가 피해 지원금’ 1차 신청이 전날에 이어 진행된다. 이날은 출생 연도 끝자리가 ‘2’나 ‘7’인 국민이 대상이다. 소득 하위 70% 국민 대상 신청은 5월18일 시작한다.

전날은 출생 연도 끝자리가 ‘1’이나 ‘6’인 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 등 취약계층이 신청 대상이었다. 지원금액은 기초생활수급자는 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 1인당 45만원이다. 지원 대상자가 비수도권이나 인구감소지역에 거주하면 1인당 5만원씩 추가 지급한다.

카드사 홈페이지 등 온라인이나 주민센터 등 오프라인을 통한 신청 모두 가능하다. 신청 첫 주엔 혼잡을 피하기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제를 적용한다. 수요일인 29일엔 출생 연도 끝자리가 ‘3’이나 ‘8’인 취약계층이 신청할 수 있다. 금요일인 5월1일은 법정 공휴일인 노동절이라, 목요일인 30일에 출생 연도 끝자리가 ‘4’이나 ‘9’인 취약계층뿐 아니라 ‘5’나 ‘0’인 경우도 신청을 받는다. 5월1일부터는 요일제를 적용하지 않고 대상자 누구나 신청할 수 있다.

1차 신청 기간인 다음달 8일까지 신청하지 못한 대상자는 2차 신청 기간인 5월18일부터 7월3일에도 신청할 수 있다. 소득 하위 70% 국민 전체가 2차 신청 대상이다. 2차 신청 대상자들에게는 수도권 거주시 10만원, 비수도권 거주시 15만원, 인구감소 우대지역(49곳) 거주시 20만원, 인구감소 특별지역(40곳) 거주시 25만원을 각각 지급한다.

고유가 피해 지원금은 올해 8월31일까지 쓸 수 있다. 특별시·광역시(세종·제주 포함) 주민은 해당 특별시·광역시, 도 지역 주민은 주소에 해당하는 시·군에서 사용할 수 있다. 연매출 30억원 이하 소상공인 매장 등에서 사용할 수 있다. 대형마트, 백화점, 면세점, 온라인쇼핑몰, 배달앱(대면 결제는 가능) 등에서는 사용이 불가하다.

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