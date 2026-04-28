미 재무 “이란 항공사와 거래하는 기업, 미국 제재 대상 될 수 있어”

스콧 베선트 미국 재무장관이 27일 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했다.

베선트 장관은 이날 엑스에 글을 올려 "제재를 받고 있는 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 제재에 직면할 수 있다"며 "외국 정부는 자국 관할권 내 기업들이 해당 항공기에 제트 연료, 기내식, 착륙료, 정비 등 필요한 어떤 서비스도 제공하지 못하도록 필요한 모든 조치를 취해야 한다"고 밝혔다.

베선트 장관은 미 재무부가 '경제적 분노' 작전의 일환으로 이란에 대한 '최대 압박' 캠페인을 지속하고 있다고 밝혔다.