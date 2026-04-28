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미 재무 “이란 항공사와 거래하는 기업, 미국 제재 대상 될 수 있어”

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본문 요약

스콧 베선트 미국 재무장관이 27일 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했다.

베선트 장관은 이날 엑스에 글을 올려 "제재를 받고 있는 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 제재에 직면할 수 있다"며 "외국 정부는 자국 관할권 내 기업들이 해당 항공기에 제트 연료, 기내식, 착륙료, 정비 등 필요한 어떤 서비스도 제공하지 못하도록 필요한 모든 조치를 취해야 한다"고 밝혔다.

베선트 장관은 미 재무부가 '경제적 분노' 작전의 일환으로 이란에 대한 '최대 압박' 캠페인을 지속하고 있다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미 재무 “이란 항공사와 거래하는 기업, 미국 제재 대상 될 수 있어”

입력 2026.04.28 08:11

수정 2026.04.28 10:21

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“연료·기내식 등 서비스 제공 안돼” 경고

스콧 베선트 미국 재무장관이 2025년 7월 29일 스웨덴 스톡홀름에서 미·중 고위급 무역회담 결과를 설명하고 있다./AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관이 2025년 7월 29일 스웨덴 스톡홀름에서 미·중 고위급 무역회담 결과를 설명하고 있다./AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관이 27일(현지시간) 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했다.

베선트 장관은 이날 엑스에 글을 올려 “제재를 받고 있는 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 제재에 직면할 수 있다”며 “외국 정부는 자국 관할권 내 기업들이 해당 항공기에 제트 연료, 기내식, 착륙료, 정비 등 필요한 어떤 서비스도 제공하지 못하도록 필요한 모든 조치를 취해야 한다”고 밝혔다.

베선트 장관은 미 재무부가 ‘경제적 분노’ 작전의 일환으로 이란에 대한 ‘최대 압박’ 캠페인을 지속하고 있다고 밝혔다. 경제적 분노는 군사적 공격을 보류하는 대신 경제적 압박을 최고조로 끌어올려 이란의 양보를 이끌어내겠다는 것이다. 이 작전에는 전 세계 해역에서 이란 관련 선박을 나포하는 작전이 포함된다.

미국은 앞서 대이란 제재를 확대해 중국의 정유 시설과 이란산 원유를 운송한다고 주장하는 유조선을 소유한 19개 해운 회사를 제재 대상에 포함시켰다.

휴전 연장해도 ‘경제적 분노’ 압박 강화···미 재무 “며칠 내 하르그섬 원유저장소 포화”

스콧 베선트 미국 재무장관은 21일(현지시간) 호르무즈 해협 안팎에서 미군의 대이란 해상 봉쇄가 지속할 경우 이란 최대의 석유 수출 터미널이 있는 하르그섬의 저장고가 포화상태에 이를 것이라고 밝혔다. 베선트 장관은 이날 엑스에 “(도널드 트럼프) 미국 대통령이 분명히 밝혔듯이 미 해군은 이란 항구에 대한 봉쇄를 지속할 것”이라며 “며칠 내로 하르그섬의...

https://www.khan.co.kr/article/202604220908001

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