미 행정부 “한국 뺀 어떤 나라도 ‘망 사용료’ 부과 안 해···터무니없는 무역 장벽” 재차 불만

USTR, SNS 통해 ‘불공정’ 주장 실제론 부과 법안 국회 문턱 못 넘어 EU서도 망 사용료 부과 추진하기도

미국 도널드 트럼프 행정부가 한국의 ‘망 사용료’ 정책 추진에 대한 불만을 또 다시 드러냈다.

미 무역대표부(USTR)는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 ‘미국 수출업체들이 직면하고 있는 가장 터무니없는 외국의 무역 장벽’이란 제목의 글을 올렸다. USTR은 “몇몇 나라가 미국산 수출을 막기 위해 얼마나 노력하는지 믿을 수 없을 것”이라며 “더 별난 사례를 보려면 아래 게시글을 읽어보라”고 썼다. USTR은 10개의 게시물 중 4번째 글에서 “세계 어떤 나라도 자국의 인터넷 서비스 제공업체에 네트워크 사용료를 부과하는 나라는 없다. 한국만 제외하고”라고 밝혔다.

미국은 USTR이 매년 발간하는 무역장벽 보고서NET 보고서)에서 여러 차례 한국의 망 사용료 정책을 지적했다. 이번 글은 USTR이 외국의 불공정 무역 관행에 대한 대대적인 조사를 예고한 상태에서 나왔다.

다만 USTR의 지적은 사실관계가 틀렸다. 한국은 망 사용료 정책 입법을 수년째 추진 중이지만, 여전히 국회 문턱을 넘지 못하고 있다. SKT, KT 등 국내 통신사들은 구글, 넷플릭스 등 외국 기업과 비교해 역차별을 받지 않도록 망 사용료를 도입해야 한다고 요구한다. 한국뿐 아니라 유럽연합(EU) 또한 망 사용료 부과를 추진한 적이 있다.

USTR은 같은 글에서 튀르키예의 미국산 쌀 수입금지, 일본의 러시아산 수산물에 대한 일부 수입 개방 조처, 나이지리아의 미국산 쇠고기 수입금지, 호주의 동영상 스트리밍 업체 규제 등도 문제 삼았다.