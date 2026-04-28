30대 그룹 사외이사 ‘재계 출신’ 20% 첫 돌파···여성 비중 역대 최고치

법률·정책서 기술·경영 분야로 트렌드 변화

30대 그룹의 사외이사 중 재계 출신 비중이 처음으로 20%를 넘어섰다. 여성의 신규 사외이사 비중도 역대 최고치를 나타냈다. 기업들은 기존에 법률·정책 분야 전문성이 있는 사외이사를 영입하던 분위기가 줄고 최근엔 기술·경영 분야 쪽 인사 영입을 확대하는 흐름을 보였다.

28일 기업분석연구소 리더스인덱스가 자산 상위 30대 그룹 중 사업보고서를 제출한 229개사의 사외이사 847명(2024∼2026년 신규 포함)을 분석한 결과, 재계 출신 비중이 가장 크게 늘었다고 밝혔다.

재계 출신 사외이사는 지난 2024년과 2025년 각각 16.4%(141명), 19.2%(163명)에서 올해 23.3%(197명)로 증가했다. 재계 출신이 20%를 넘은 건 조사 이래 처음이라고 연구소 측은 밝혔다. 삼성·SK에 근무했던 이력의 사외이사가 각각 11명으로 가장 많았다. 하나금융·신한금융(각 10명), 현대차·LG(각 7명)이 뒤를 이었다.

그룹별로 보면 재계 출신 비중이 가장 높은 기업은 롯데그룹이었다. 롯데는 사외이사 59명 중 29명(47.5%)이 재계 출신으로 절반에 달했다. SK그룹도 80명 중 31명(38.8%)이 재계 출신으로 가장 큰 비중을 차지했다.

반면 삼성·CJ·신세계 등 범삼성가 그룹은 관료 출신 비중이 높았다. CJ는 사외이사 28명 중 21명(75%), 신세계는 20명 중 13명(65%), 삼성은 60명 중 33명(55%)을 관료 출신으로 채웠다. 이들 3개 그룹의 관료 출신 사외이사 67명 중 20명은 검찰·사법부·공정거래위원회 출신이었다.

현대차그룹과 LG그룹은 학계 출신이 강했다. 현대차는 78명 중 36명(46.2%), LG는 42명 중 31명(73.8%)이 학계 출신이었다.

전문 분야별로는 법률·정책 비중이 올해 28.2%(239명)로 가장 큰 비중을 차지했다. 기술·세무 분야 비중도 2024년 14.8%(127명), 2025년 15.1%(128명), 2026년 16.5%(140명)로 상승 흐름을 보였다.

여성 사외이사 비중도 역대 최고치를 찍었다. 올해 새로 선임된 사외이사 122명 중 42명(25.0%)이 여성이었다. 전체 사외이사 847명 중 여성은 197명(23.2%)으로 비중이 확대됐다. 여성 사외이사의 경력은 학계 출신이 42.1%로 가장 많았고, 재계(26.4%), 관료(16.2%) 순으로 조사됐다.