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‘높이 75m’ 인천 청라호수공원 음악분수 5월 1일부터 운영

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본문 요약

인천 서구 청라호수공원 음악분수가 5월1일부터 가동된다.

인천경제자유구역청은 청라호수공원 음악분수를 다음달부터 10월 4일까지 6개월간 운영할 예정이라고 28일 밝혔다.

청라호수공원 음악분수는 길이 120m, 최대 높이 75m에 이르는 물줄기와 음악·영상·레이저·무빙라이트가 결합된 다채로운 연출로 청라국제도시를 대표하는 수변 문화명소이다.

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‘높이 75m’ 인천 청라호수공원 음악분수 5월 1일부터 운영

입력 2026.04.28 09:03

수정 2026.04.28 10:11

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천 서구 청라호수공원 음악분수. 인천경제자유구역청 제공

인천 서구 청라호수공원 음악분수. 인천경제자유구역청 제공

인천 서구 청라호수공원 음악분수가 5월1일부터 가동된다.

인천경제자유구역청은 청라호수공원 음악분수를 다음달부터 10월 4일까지 6개월간 운영할 예정이라고 28일 밝혔다.

청라호수공원 음악분수는 길이 120m, 최대 높이 75m에 이르는 물줄기와 음악·영상·레이저·무빙라이트가 결합된 다채로운 연출로 청라국제도시를 대표하는 수변 문화명소이다.

특히 야간에는 조명과 음악이 어우러져 특별한 분위기를 연출한다.

음악분수는 주간과 야간으로 나누어 운영된다. 주간은 화~일요일까지 낮 12시 20분부터 1시까지 진행된다. 야간은 금~일요일까지 오후 8시부터 1시간 진행된다. 어린이날과 주요 공휴일에는 하루 3회(주간 2회, 야간 1회)로 운영 횟수를 늘릴 계획이다.

음악분수 연출곡은 시민 설문조사를 통해 최신가요와 영화 OST, 동요, 애니메이션 등 다양한 장르가 선정됐다.

윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행은 “음악분수는 시민들에게 일상 속 휴식과 문화 향유의 기회를 제공하는 청라국제도시의 대표 수변 콘텐츠”라며 “음악분수로 인해 공원 이용객과 방문객이 늘어나면 주변 상권도 활성화될 것”이라고 말했다.

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