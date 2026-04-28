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이 대통령, 산재의날 맞아 “일터가 죽음 현장 되지 않도록 모든 수단 동원”

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본문 요약

이재명 대통령은 28일 산업재해노동자의 날을 맞아 "더는 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 가능한 모든 수단을 동원하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 "산업재해노동자의 날을 맞아 일터에서 돌아오지 못한 모든 노동자들을 마음 깊이 추모한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "산재 근절은 국민주권정부의 주요 국정과제"라며 " '안전에 기반한 지속 가능한 성장' 역시 결코 흔들릴 수 없는 국정의 핵심 원칙"이라고 강조했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 산재의날 맞아 “일터가 죽음 현장 되지 않도록 모든 수단 동원”

입력 2026.04.28 09:10

수정 2026.04.28 09:26

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“산재 근절은 주요 국정과제…법과 제도 빈틈없이 정비”

이재명 대통령이 지난 14일 오전 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령이 지난 14일 오전 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령은 28일 산업재해노동자의 날을 맞아 “더는 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 가능한 모든 수단을 동원하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 “산업재해노동자의 날을 맞아 일터에서 돌아오지 못한 모든 노동자들을 마음 깊이 추모한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “산재 근절은 국민주권정부의 주요 국정과제”라며 “‘안전에 기반한 지속 가능한 성장’ 역시 결코 흔들릴 수 없는 국정의 핵심 원칙”이라고 말했다.

이 대통령은 “정부 차원의 다각적인 노력과 노사의 협력이 더해져 올해 1분기 산재 사망자가 전년 대비 17.5% 감소하는 등 현장에서 변화가 감지되고 있다”며 “그러나 지켜내지 못한 고귀한 생명의 무게, 가족과 이웃을 떠나보낸 애끓는 절규 앞에서 우리는 아직 갈 길이 멀다”고 했다.

이 대통령은 “방치된 위험과 작은 빈틈으로 인해 ‘사람만 뒤바뀐 익숙한 비극’이 반복되지 않도록 법과 제도를 빈틈없이 정비하겠다”며 “필요하다면 새로운 기준과 제도도 마련하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “‘산재 사망률 경제협력개발기구(OECD) 1위’의 오명 앞에서 세계 10위 경제 대국이라는 성취는 결코 자랑스러울 수 없다”며 “산업재해노동자의 날이 애도와 추모를 넘어, 안전을 다짐하고 회복을 이야기하는 날로 자리잡을 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 적었다.

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