[속보]코스피, 장중 사상 최고치 또 경신…6670선 돌파

코스피가 28일 상승 출발하며 장중 사상 최고치를 재경신했다.

코스피는 이날 오전 9시 17분 현재 전 거래일 대비 57.29포인트(0.87%) 오른 6672.32를 기록하며 장중 사상 최고치를 갈아치웠다.

코스피는 전 거래일 대비 31.77포인트(0.48%) 상승한 6646.80으로 출발했다.