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[속보]코스피, 장중 사상 최고치 또 경신…6670선 돌파

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[속보]코스피, 장중 사상 최고치 또 경신…6670선 돌파

입력 2026.04.28 09:20

수정 2026.04.28 09:44

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코스피가 사상 처음으로 6,600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다. 연합뉴스

코스피가 사상 처음으로 6,600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다. 연합뉴스

코스피가 28일 상승 출발하며 장중 사상 최고치를 재경신했다.

코스피는 이날 오전 9시 17분 현재 전 거래일 대비 57.29포인트(0.87%) 오른 6672.32를 기록하며 장중 사상 최고치를 갈아치웠다.

코스피는 전 거래일 대비 31.77포인트(0.48%) 상승한 6646.80으로 출발했다.

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