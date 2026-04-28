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본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 다음달부터 국립세종수목원에서 야간개장 프로그램 '우리 함께야'를 운영한다고 28일 밝혔다.

이와 함께 전통정원에서는 한복을 입고 정원을 거닐 수 있는 체험과 감성등 대여 프로그램이 진행된다.

강신구 국립세종수목원 원장은 "야간개장은 낮과는 또 다른 방식으로 정원을 경험할 수 있는 기회"라며 "빛과 자연, 전통정원이 어우러진 공간에서 일상 속 여유와 계절의 감성을 느끼길 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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밤에만 열리는 수목원은 어떤 모습일까···세종서 ‘빛의 정원’ 펼쳐진다

입력 2026.04.28 09:35

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국립세종수목원, 다음달부터 금·토 야간개장

공연·플리마켓 등 체험 프로그램 운영

야간개장 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

야간개장 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 다음달부터 국립세종수목원에서 야간개장 프로그램 ‘우리 함께야(夜)’를 운영한다고 28일 밝혔다.

야간개장은 다음달 2일부터 오는 10월31일까지 매주 금요일과 토요일 오후 6시부터 9시30분까지 진행된다. 다만 여름철인 7월3일부터 8월1일까지는 안전과 쾌적한 관람을 위해 일시 중단된다.

이번 프로그램의 핵심은 ‘빛을 활용한 정원 연출’이다. 한국전통정원 내 별서정원에서는 물길을 따라 빛이 흐르듯 퍼지는 반딧불 조명이 설치돼 고요한 야간 경관을 강조한다. 궁궐정원 권역에서는 유등 전시가 마련돼 전통 건축과 어우러진 은은한 빛의 풍경을 선보인다.

체험형 콘텐츠도 함께 운영된다. 매주 토요일 오후 7시에는 지역 문화예술 기관이 참여하는 가족형 공연이 열리며 플리마켓도 함께 진행돼 관람객들에게 다양한 즐길거리를 제공한다.

이와 함께 전통정원에서는 한복을 입고 정원을 거닐 수 있는 체험과 감성등 대여 프로그램이 진행된다.

강신구 국립세종수목원 원장은 “야간개장은 낮과는 또 다른 방식으로 정원을 경험할 수 있는 기회”라며 “빛과 자연, 전통정원이 어우러진 공간에서 일상 속 여유와 계절의 감성을 느끼길 바란다”고 말했다.

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