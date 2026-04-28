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경기도 북부동물위생시험소 ‘ASF 정밀진단기관’ 지정···“방역 골든타임 확보”

입력 2026.04.28 09:38

아프리카돼지열병 통제. 연합뉴스

아프리카돼지열병 통제. 연합뉴스

경기도 북부동물위생시험소는 농림축산검역본부로부터 ‘아프리카돼지열병(ASF) 정밀 진단기관’ 지정을 받았다고 28일 밝혔다.

도는 “시험소가 ASF 정밀 진단기관으로 지정되면서 경기 북부지역의 ASF 대응 체계를 강화할 수 있게 됐다”고 설명했다.

경기 북부 접경 지역은 2019년 파주에서 첫 발생한 이후 ASF가 자주 발생하는 곳이다. 이번 지정으로 앞으로 시험소가 직접 ASF 확진 판정을 내리게 되면 ASF 신고 접수부터 확진까지 소요되는 시간이 대폭 단축돼 즉각적인 이동 제한과 가축 처분 등 ‘방역 골든타임’을 확보하게 된다. 기존에는 경기 북부 양돈농가에서 ASF 의심축이 발생하면 시료를 외부 정밀 진단기관에 맡겨야 해 초동 방역에 어려움이 있었다.

시험소는 다음 달 19일 정밀 진단기관 지정을 기념하는 현판 행사를 열고 ASF 정밀 진단 업무를 시작할 예정이다. 또 ASF 정밀 진단기관에 이어 올해 안으로 고병원성 조류인플루엔자(AI) 정밀 진단기관 지정도 마무리한다는 방침이다.

최옥봉 경기도북부동물위생시험소장은 “이번 ASF 자체 확진 체계 구축은 경기 북부의 방역 역량이 국가적 수준으로 격상됐음을 의미한다”며 “앞으로 어떤 재난형 질병에도 신속하고 정확하게 대응하는 원스톱(One-stop) 진단 서비스를 제공해 축산농가의 피해를 최소화하겠다”고 말했다.

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