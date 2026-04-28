창간 80주년 경향신문

공공기관 승용차 2부제로 차 막자 이 곳에 사람 몰렸다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 승용차 5부제가 시행된 이후 세종시 대중교통 이용률이 크게 증가한 것으로 나타났다.

또한 공공기관 방문 민원인 차량에는 에너지 절약 취지를 반영해 승용차 5부제를 적용하고 있으며 공공기관이 운영하는 공영주차장에서도 기관장 판단에 따라 5부제가 시행 중이다.

이와 함께 시는 2024년 9월 '이응패스' 도입 및 시내버스 노선 확대, 정부·공공기관 대중교통 이용 공동 캠페인, '자전거 타기 좋은 날' 운영 등 대중교통 활성화 정책을 추진해왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

공공기관 승용차 2부제로 차 막자 이 곳에 사람 몰렸다

입력 2026.04.28 09:46

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

세종, 대중교통·자전거 이용 16.9%·34.6% 증가

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 승용차 5부제가 시행된 이후 세종시 대중교통 이용률이 크게 증가한 것으로 나타났다.

세종시는 지난 8일부터 17일까지 지역 버스 이용 건수가 84만3529건으로 집계돼 전년 동기(72만1370건) 대비 16.9% 늘었다고 28일 밝혔다.

같은 기간 공영자전거 ‘어울링’ 이용 건수도 7만6112건에서 10만2462건으로 늘어나며 34.6%의 증가율을 기록했다.

이는 차량 운행 제한에 따른 대중교통 전환 수요가 반영된 결과로, 버스와 공영자전거 이용이 동시에 증가세를 보인 것으로 분석된다.

이에 따라 시는 현재 운영 중인 어울링 3512대를 출근 시간대와 이용 수요가 높은 지역을 중심으로 재배치하고 추가 물량을 도입해 이용 편의성과 운영 효율성을 높일 계획이다.

앞서 세종시는 자원안보 위기가 고조됨에 따라 지난 8일부터 공공기관 승용차 5부제를 2부제로 강화했다. 이에 따라 세종시를 비롯한 지자체와 중앙행정기관 소속 직원들은 홀짝제 방식으로 차량을 운행하고 있다.

또한 공공기관 방문 민원인 차량에는 에너지 절약 취지를 반영해 승용차 5부제를 적용하고 있으며 공공기관이 운영하는 공영주차장에서도 기관장 판단에 따라 5부제가 시행 중이다.

이와 함께 시는 2024년 9월 ‘이응패스’ 도입 및 시내버스 노선 확대, 정부·공공기관 대중교통 이용 공동 캠페인, ‘자전거 타기 좋은 날’ 운영 등 대중교통 활성화 정책을 추진해왔다.

천흥빈 시 교통국장은 “앞으로도 버스 이용 현황 등을 지속적으로 모니터링해 시민 불편을 개선하고 대중교통 이용 편의를 높이겠다”며 “대중교통 이용 문화가 정착·확산될 수 있도록 다양한 방안을 마련하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글