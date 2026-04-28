공공기관 승용차 2부제로 차 막자 이 곳에 사람 몰렸다

세종, 대중교통·자전거 이용 16.9%·34.6% 증가

공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 승용차 5부제가 시행된 이후 세종시 대중교통 이용률이 크게 증가한 것으로 나타났다.

세종시는 지난 8일부터 17일까지 지역 버스 이용 건수가 84만3529건으로 집계돼 전년 동기(72만1370건) 대비 16.9% 늘었다고 28일 밝혔다.

같은 기간 공영자전거 ‘어울링’ 이용 건수도 7만6112건에서 10만2462건으로 늘어나며 34.6%의 증가율을 기록했다.

이는 차량 운행 제한에 따른 대중교통 전환 수요가 반영된 결과로, 버스와 공영자전거 이용이 동시에 증가세를 보인 것으로 분석된다.

이에 따라 시는 현재 운영 중인 어울링 3512대를 출근 시간대와 이용 수요가 높은 지역을 중심으로 재배치하고 추가 물량을 도입해 이용 편의성과 운영 효율성을 높일 계획이다.

앞서 세종시는 자원안보 위기가 고조됨에 따라 지난 8일부터 공공기관 승용차 5부제를 2부제로 강화했다. 이에 따라 세종시를 비롯한 지자체와 중앙행정기관 소속 직원들은 홀짝제 방식으로 차량을 운행하고 있다.

또한 공공기관 방문 민원인 차량에는 에너지 절약 취지를 반영해 승용차 5부제를 적용하고 있으며 공공기관이 운영하는 공영주차장에서도 기관장 판단에 따라 5부제가 시행 중이다.

이와 함께 시는 2024년 9월 ‘이응패스’ 도입 및 시내버스 노선 확대, 정부·공공기관 대중교통 이용 공동 캠페인, ‘자전거 타기 좋은 날’ 운영 등 대중교통 활성화 정책을 추진해왔다.

천흥빈 시 교통국장은 “앞으로도 버스 이용 현황 등을 지속적으로 모니터링해 시민 불편을 개선하고 대중교통 이용 편의를 높이겠다”며 “대중교통 이용 문화가 정착·확산될 수 있도록 다양한 방안을 마련하겠다”고 말했다.