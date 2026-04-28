부산시, 9월까지 K-패스 출퇴근 시간대 30% 추가 환급

환급 기준 금액 2만7000원으로 하향 동백패스 이용자는 가입해야 혜택 적용

부산시는 오는 9월까지 출퇴근 시간대 K-패스 이용 시 30%를 추가로 환급한다고 28일 밝혔다. 이는 정부의 K-패스 환급 기준의 일시적 완화에 따른 조처다.

부산시에 따르면 K-패스 기본형은 시차출퇴근 시간대(오전 9~10시, 오후 7~8시 등 4개 구간) 추가 환급을 통해 이용객의 분산을 유도한다. 일반 국민, 청년, 다자녀, 어르신, 저소득층 등 이용자 유형에 따라 환급률이 차등 적용된다.

정액제인 K-패스 ‘모두의카드’는 환급 기준 금액을 절반 이상 할인했다. 부산의 경우 환급 기준 금액이 5만5000원에서 2만7000원으로 하향됐다. 이용자 유형에 따라 환급 기준금액은 차등 적용된다.

이같은 혜택을 받기 위해선 K-패스 회원가입이 필수다. 동백패스만 가입한 경우에는 K-패스 혜택을 받지 못한다. 부산의 경우에는 지난달 말 기준 동백패스 가입자가 약 86만 명으로, K-패스 가입자인 31만7000여 명보다 많다. 동시가입자는 22만 5000명 수준이다.

부산시 관계자는 “두 패스 모두에 가입했다하더라도 이용자에게 유리한 방식으로 자동 환급 적용된다”며 “확대된 혜택을 받기 위해서는 K-패스에 꼭 가입해 달라”고 말했다. 부산시는 동백패스 100만 가입과 함께 K-패스 가입 유도를 위한 방안을 논의 중이다.