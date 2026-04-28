수도권 ‘수소 버스’ 늘어난다···현대차, 운수업체·충전사업자와 협약

5년 내 400대 공급, 서울·인천에 충전소 10기 더 구축키로

현대자동차가 수도권 주요 운수업체·충전사업자 등과 함께 수소 시내버스 보급 가속화를 추진한다. 앞으로 5년 내에 400대의 수소전기버스를 공급하고 서울과 인천에 수소충전소 10기를 더 구축하기로 했다.

현대차는 27일 서울 현대차 강남대로 사옥에서 도원교통·삼환교통·세운산업·현대차증권과 업무협약을 맺고 수도권 수소 시내버스 보급 가속화를 추진하기로 했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 수도권 내 압축천연가스(CNG) 충전소를 수소 충전소로 전환하고, 향후 5년간 수도권 시내버스 노선에 수소전기버스 400대를 도입하는 것을 목표로 한다.

현대차는 운수업체인 도원교통과 삼환교통에 일렉시티 수소전기버스를 공급하고 정비 교육을 지원할 계획이다.

충전사업자인 세운산업은 2029년까지 서울과 인천에 신규 수소충전소 10기를 구축할 예정이다. 현대차증권은 협약 추진 과정에서 필요한 자문과 투자를 지원하기로 했다.

현대차 관계자는 “운수사, 충전사업자, 금융기관과 함께하는 이번 협약은 수소전기버스 보급 가속화를 위한 실질적인 솔루션”이라며 “앞으로도 수소 생태계 강화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.