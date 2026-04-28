현대로템, ‘폴란드형 K2 전차’ 현지 생산·정비 협력 계약 체결

“장기적으로 국내 생태계에도 기회가 될 것”

폴란드형 K2 전차 ‘K2PL’의 첫 현지 생산 준비에 속도가 붙고 있다.

현대로템은 지난 27일(현지시간) 폴란드 바르샤바에서 국영 방산그룹 PGZ 산하 방산 기업 ‘부마르 와벤디’와 K2PL, 구난전차에 대한 현지 생산·정비 협력 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 구난전차는 전차를 장착해 전차를 수송하는 차량을 말한다.

이번 계약의 핵심은 폴란드형 K2 전차의 현지 조립 생산 협력이다. 또 현대로템은 현지화 전략으로 전차에 탑재될 일부 장비를 폴란드산으로 적용하기로 했다. 전차 내부에서 앞뒤 상황을 보는 전후방 카메라, 정밀한 이동과 사격을 가능하게 하는 관성항법장치 등 전차에서 중요한 역할을 하는 장비들이 폴란드산으로 탑재되는 만큼 현지 방산 경쟁력 강화에 일조할 것이라고 현대로템은 설명했다.

이밖에 현지에서 현대로템이 수행하는 폴란드군 K2 전차 정비 사업에 부마르 와벤디 인원이 함께 참여하는 파견 실습안도 담겼다. 현대로템은 현지 생산 착수 전부터 정비 기술을 조기에 내재화하고, 사업 역량을 쌓을 수 있게 지원할 계획이다.

현대로템은 이번 계약을 계기로 현지 방산 기업과 중장기적 협력 관계를 구축해 폴란드를 유럽 내 K2 전차 생산 중심지로 도약시키겠다는 구상이다. 현대로템은 향후 폴란드가 K2 전차 생산 중심지가 되면 장기적으로 국내 방산 생태계에도 새로운 성장의 기회가 될 것이라고 밝혔다.

현대로템 관계자는 “이번 계약으로 K2 전차의 첫 해외 생산을 뒷받침할 실질적인 현지 생산 계획을 수립하고 폴란드 K2 전차 사업 확대의 발판을 마련했다”며 “협력사들과 함께 품질 안정화와 적기 군수지원에 만전을 기해 폴란드 국가 안보와 산업 경쟁력 강화에 기여하고 국내에서도 지속가능한 방산 생태계 조성에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.