이 대통령 “소풍·수학여행도 수업의 일부…구더기 무서워 장독 없애면 안돼”

이재명 대통령이 28일 "요새 학교에서 소풍도 잘 안 가고 수학여행도 안 가고 그런다고 하는데, 소풍이나 수학여행도 수업의 일부 아니냐"라고 말했다.

이 대통령은 "소풍이나 수학여행 같은 단체 수업·활동에 문제가 있으면 그 문제를 교정하고, 안전에 문제가 있으면 비용을 지원해서 안전요원을 충분히 보강을 하든지, 선생님들의 수업이나 관리에 부담이 생기면 인력을 추가 채용해서 관리·안전 요원을 몇 명 더 데리고 가면 되지 않느냐"면서 "책임을 안 지려고 학생들한테 그 좋은 기회를 빼앗는 것"이라고 말했다.

이 대통령은 학교 측의 소풍·수학여행 기피와 관련해 "자주 말씀드리는데, 구더기 생기지 않을까 싶어서 장독을 없애버리면 안 된다. 그런 경우가 많다"면서 최 장관에게 "각별히 좀 신경 써 달라"고 말했다.