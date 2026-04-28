‘상어 코’와 길어진 후드…현대차 ‘더 뉴 그랜저’ 디자인 최초 공개

현대자동차가 28일 그랜저의 페이스리프트 모델 ‘더 뉴 그랜저’의 내·외장 디자인을 공개했다. 그랜저의 외관 디자인과 실내 구성을 대폭 바꾸면서 전면부 후드는 길게 하면서 이른바 ‘샤크 노즈’(상어 코)를 연상하게 했고, 실내는 디지털 디스플레이 요소를 강화했다.

현대차가 이날 공개한 더 뉴 그랜저는 2022년 11월 출시된 7세대 그랜저의 부분 변경 모델이다. 이번 모델은 3년 5개월만에 공개된 새 디자인으로 “디자인과 상품성을 대폭 개선해 신차급 변화를 꾀한 것이 특징”이라고 현대차 측은 설명했다.

바뀐 외관은 기존의 역동성과 품격을 유지하면서도 세부 요소를 정교하게 조정해 더 균형 잡힌 비례로 완성도를 높였다. 전면부에는 길어진 후드와 함께 상어 코의 모습을 강조하고 새로운 메쉬 패턴 그릴을 적용해 고급스러운 이미지와 입체감을 추구했다. 더 얇아진 수평형 램프 디자인과 측면 사이드 리피터를 통해 전면부터 후면까지 이어지는 시각적 연결성도 강화했다.

차체 길이(전장)는 기존보다 15㎜ 늘린 5050㎜로 늘렸다. 다이내믹하면서도 균형 잡힌 비례를 구현했다. 후면부는 리어램프를 슬림하게 하고 방향지시등을 숨긴 형태로 설계해 일체감을 강조했다. 범퍼 하단에는 검은색 면적을 확대하고 날개 형태 장식을 적용했다.

실내는 그간 그랜저가 보여줬던 ‘프리미엄 라운지’ 콘셉트를 계승하면서도 사용자 경험을 반영하고 고급스러움을 높였다. 현대차 최초로 안드로이드 오토모티브 운영체제(AAOS) 기반 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 적용한 17인치 중앙 디스플레이를 탑재했고, 물리 버튼을 배치해 직관적으로 조작할 수 있도록 했다.

또 전동식 에어벤트를 적용해 공조 기능을 디스플레이로 통합 제어할 수 있도록 했다. 도어 트림에는 소파를 연상시키는 카우치 패턴과 간접조명으로 안락한 분위기를 강조했다.

이와 함께 투과율을 전동으로 조절할 수 있는 ‘스마트 비전 루프’를 현대차 최초로 적용해 개방감을 높였고, 개구부 면적을 확대해 넉넉한 실내 공간감을 구현했다.

현대차는 고급스러운 느낌을 줄 수 있도록 옻칠에서 영감을 받은 ‘아티스널 버건디’ 색상을 내·외장에 추가했다.

현대차는 출시 전 고객 접점을 확대하기 위해 다음 달 13일까지 ‘얼리 패스’ 사전 알림 이벤트를 진행한다. 신청 고객에게는 상품 정보와 출시 일정, 시승 관련 정보를 우선 제공하는 식이다. 출고 고객에겐 추첨을 통해 경품도 줄 예정이다.

현대차 관계자는 “더 뉴 그랜저는 신 사양을 대폭 적용하고 디테일을 다듬어 신차급 완성도로 선보이는 모델”이라며 “프리미엄 세단을 기대하는 고객에게 한 차원 높은 이동 경험을 제공할 것”이라고 말했다.