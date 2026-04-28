개혁신당 조응천, 경기지사 출마 선언 “동탄의 기적을 경기도서 실현”

개혁신당 소속 조응천 전 의원이 28일 “동탄의 기적을 경기도 전체에서 실현할 때”라며 경기지사 출마를 공식 선언했다.

조 전 의원은 이날 국회 소통관에서 “확 뒤집어보자. 다시 한번 대역전의 신화를 만들어보자”며 이같이 말했다. ‘동탄의 기적’은 이준석 개혁신당 대표가 2024년 총선에서 승리한 사례를 말한다. 이 대표는 당시 경기 화성을에서 더불어민주당과 국민의힘 후보와의 3자 구도에서 승리했다.

조 전 의원은 민주당과 국민의힘 양당을 모두 비판했다. 민주당을 향해선 “이재명에서 김동연으로 이어진 민주당의 경기도 8년. 그 세월 동안 무엇이 달라졌느냐”며 “지금 민주당은 경기도민을 ‘잡아놓은 물고기’쯤으로 여기고 있다. 막대기라도 후보로 꽂아놓으면 당선된다는 오만의 극치”고 말했다.

조 전 의원은 추미애 민주당 후보를 겨냥해 “경기도에 연고도 없고, 이 땅에서 진득하게 살아본 적도 없고, 여의도 국회에서 정치싸움에만 골몰했던 인물을 경기지사 후보로 내세우는 막무가내 공천을 감행하지는 않았을 것”이라고 말했다.

국민의힘을 두고는 “(국민의힘이) 대안이 될 수 없고 이길 수도 없다는 사실은 지금 그 당이 스스로 증명하고 있다”며 “아무리 출마를 권유해도 선뜻 나서는 중진 한 명 없고, 아무리 추가 공모를 해도 경쟁력 있는 후보를 찾지 못해 지금껏 공석으로 남아있지 않았느냐”고 말했다.

조 전 의원은 “두 거대 정당은 경기도민의 선택권을 빼앗았다”며 “노른자를 감싸는 흰자 취급을 받아온 경기도민에게, 이제는 흰자도 모자라 깨지면 버리는 달걀 껍데기 취급을 하려 한다”고 말했다.