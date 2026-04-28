대구, 코로나19 고위험군 예방접종 6월까지 연장…여름철 재유행 대비

고령층 접종률 36.5% 불과

대구시는 코로나19 백신을 맞지 않은 고위험군 등의 무료 예방접종 기간을 오는 6월까지 연장한다고 28일 밝혔다.

대구시는 여름철 코로나19 재유행에 대비하기 위해 ‘2025-2026절기 코로나19 백신’ 미접종 고위험군 및 접종을 마친 면역저하자를 대상으로 예방접종을 진행한다. 다만 인플루엔자 예방접종은 당초 예정인 오는 30일 종료된다.

시는 65세 이상과 생후 6개월 이상의 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자 등이 코로나19 고위험군에 포함된다고 설명했다. 대상자는 오는 6월30일까지 가까운 위탁의료기관을 방문하면 예방접종을 받을 수 있다.

특히 면역저하자의 경우 항체 형성이 충분히 이뤄지지 않을 수 있는 만큼, 의료진과 상담 후 접종 간격(90일)을 지키면 다음달 1일부터 추가 접종이 가능하다.

지난 21일 기준 대구지역 65세 이상 고령층의 코로나19 예방접종률은 36.5%로 전국 평균인 42.7%보다 낮은 수준이다. 대구시는 매년 여름철 코로나19 재유행이 반복되는 경향이 있어, 연장 기간 내에 고위험군 미접종자가 반드시 접종을 완료하는 것이 필요하다고 강조한다.

대구시는 백신 접종 후 면역 형성 기간(약 4주)을 고려해 가급적 5월 중으로 접종을 마칠 것을 권고했다. 접종 대상자는 보건소 및 위탁의료기관에서 접종 가능하다. 접종장소는 예방접종도우미 누리집을 통해 확인하면 된다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “코로나19는 고령층과 면역저하자에게 여전히 위험한 감염병임에도 미접종 비율이 높은 상황”이라면서 “고위험군은 지금이라도 코로나19 예방접종에 적극 참여해 감염에 대비하길 바란다”고 말했다.