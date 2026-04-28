“누구나, 자정까지 맡기세요 ”···인천시, 24시간 ‘야간 연장돌봄’ 시행

인천시가 긴급돌봄을 오후 9시에서 자정까지 늘리고, 야간에는 취약계층만이 아닌 일반 아동도 돌보는 등 24시간 긴급 돌봄체계를 구축했다.

인천시는 초등학생 자녀를 둔 가정의 심야 시간대 돌봄 공백을 해소하기 위해 올해부터 자정까지 이용 가능한 ‘야간 연장돌봄 서비스’를 시행하고 있다고 28일 밝혔다.

야간 연장돌봄 서비스는 지역아동센터와 다함께돌봄센터 등 돌봄기관의 운영 시간을 기존 오후 9시에서 3시간 연장해 부모들의 갑작스러운 야근이나 긴급한 생업 활동을 공공이 뒷받침하겠다는 것이다.

야간 연장돌봄 서비스는 취약계층 자녀만이 아닌, 6~12세 일반 초등학생이면 누구나 긴급한 상황이 발생했을 경우 이용할 수 있다. 이는 특정 시설 이용자에게만 국한되었던 기존 돌봄의 한계를 넘어 24시간 긴급 돌봄 대응 기능을 강화한 것이다.

야간 돌봄이 필요한 보호자는 평일 오후 6시부터 이용할 수 있으며, 최소 2시간 전까지 콜센터(☎(032)425-7327)나 전국 대표번호(1522-1318)로 연락하면 거주지 인근에서 즉시 이용 가능한 시설을 안내받을 수 있다.

돌봄 비용은 취약계층은 무료이며, 일반 자녀는 1일 5000원 이내이다. 현재 인천에는 지역아동센터 14곳과 다함께돌봄센터 3곳 등 17곳을 야간 연장 거점으로 지정해 운영하고 있다.

지난해 돌범 서비스 월평균 이용자는 4487명이다. 올해부터 이용 시간 연장과 누구나로 대상자가 늘어남에 따라 이용자는 더 늘어난 것으로 예상된다.

김경선 인천시 여성가족국장은 “긴급 야간 연장돌봄은 학부모들이 아이 맡길 곳을 찾지 못해 애태우던 시간대를 공공이 책임지고 보듬는 정책”이라며 “앞으로도 틈새돌봄 정책을 통해 사각지대 없는 촘촘한 돌봄 환경을 구축하겠다”고 말했다.