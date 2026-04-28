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이 대통령, 한·미관계 관련 “상식과 원칙에 따라 현안 풀어야”

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본문 요약

이재명 대통령은 28일 최근 불거진 한·미 불협화음 논란과 관련해 "상호존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면한 현안을 풀면서 건강하고 미래지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다"고 말했다.

이 대통령은 이날 "최근 이런저런 이유로 군사·안보 분야에 대한 불안감을 가진 분들이 좀 있는 것 같다"며 "그런데 분명한 건 대한민국이 전 세계에서 주한미군 빼고 군사력 수준이 세계 5위 아닌가"라고 말했다.

이 대통령은 정부가 추진 중인 전시작전통제권 전환을 두고는 "국가란 국가 스스로 지켜야지 왜 의존하나"라며 "왜 자꾸 우리가 외국 군대가 없으면 마치 자체 방위가 어려운 것 같은 불안감을 갖나"라고 반문했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 한·미관계 관련 “상식과 원칙에 따라 현안 풀어야”

입력 2026.04.28 10:52

수정 2026.04.28 11:02

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“군사·안보분야에 불안감 가진 분들 있는데, 한국 군사력 세계 5위”

전작권 전환 겨냥 “국가는 스스로 지켜야지 왜 의존하나”

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 28일 최근 불거진 한·미 불협화음 논란과 관련해 “상호존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면한 현안을 풀면서 건강하고 미래지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “주권국가로서 당당한 자세로 우방들과 진정한 우정을 쌓는 외교에 주력하겠다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 “최근 이런저런 이유로 군사·안보 분야에 대한 불안감을 가진 분들이 좀 있는 것 같다”며 “그런데 분명한 건 대한민국이 전 세계에서 주한미군 빼고 군사력 수준이 세계 5위 아닌가”라고 말했다.

이 대통령은 정부가 추진 중인 전시작전통제권(전작권) 전환을 두고는 “국가란 국가 스스로 지켜야지 왜 의존하나”라며 “왜 자꾸 우리가 외국 군대가 없으면 마치 자체 방위가 어려운 것 같은 불안감을 갖나”라고 말했다.

정부는 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 임기가 끝나기 전인 2028년을 전작권 전환 목표 시점으로 삼고 있다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 22일(현지시간) 미 하원 군사위원회 청문회에서 전작권을 한국으로 이양하는 목표연도를 2029년 1분기로 제시한 바 있다.

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