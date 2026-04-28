경북, 올해 첫 SFTS 환자 발생 ‘진드기 주의보’

70대 여성 풀베기 후 발열·근육통 질병청, 올해 항바이러스제 도입

경북도는 올해 지역에서 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생했다고 28일 밝혔다.

이번에 확진된 환자는 A씨(75)로 이달 중순 풀 제거 작업 후 발열과 몸살 증상을 보여 진료를 받았으나 호전되지 않아 종합병원을 찾았고 지난 24일 SFTS 양성 판정을 받았다. 올해 전국 기준으로는 울산에 이어 두 번째 사례다.

지난해 경북지역 SFTS 환자는 45명으로 전국(280명)의 약 16.1%를 차지해 시도별 발생 1위를 기록했다. 이는 농업 인구 비중이 높고 60대 이상 고령층이 많은 지역 특성이 반영된 것으로 분석된다.

SFTS는 바이러스를 보유한 작은소피참진드기에 물려 감염되며 4월부터 11월 사이 주로 발생한다. 감염 후 5~14일 잠복기를 거쳐 38도 이상의 고열과 구토, 설사 등 소화기 증상이 나타난다. 치명률이 높고 전용 백신이 없어 예방이 중요하다.

그동안 SFTS는 항바이러스제가 없어 대증요법에 의존해왔으나 올해부터는 질병관리청이 긴급 도입한 항바이러스제를 투여할 수 있게 됐다. 대상 의료기관은 안동병원, 칠곡경북대병원, 포항성모병원이다. 해당 약품은 권역별 비축기관을 통해 공급된다.

SFTS 예방을 위해서는 긴팔·긴바지 등 작업복과 모자·장갑·장화 등 보호구를 착용하고 풀밭에 앉거나 옷을 벗어두지 않기, 기피제 사용, 야외활동 후 즉시 샤워하기, 작업 또는 귀가 후 일반 옷과 분리 세탁하기를 준수하는 것이 중요하다.

김호섭 경북도 복지건강국장은 “중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 치명률이 높은 감염병으로 야외활동 후 2주 이내에 고열, 구토 등 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료받아야 한다”고 말했다.