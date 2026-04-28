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본문 요약

중동 전쟁으로 의료제품 수급 불안 우려가 이어지는 상황에서 정부가 "현재 주요 품목 재고량은 전년 대비 80~120% 수준으로 정상 보유 중"이라고 밝혔다.

지역별·기관별 수급 편차가 존재할 수밖에 없고, 특히 재고 비율이 80% 수준으로 떨어진 혈액투석제 통 등 일부 품목의 경우 규모가 작은 의원급 의료기관이나 약국 현장에서 체감하는 부족분은 정부 발표치보다 더 클 수 있다.

이형훈 복지부 제2차관은 "정부는 국민의 건강과 생명을 최우선 가치로 두고 다른 산업 분야보다 우선적으로 의료제품에 대해 플라스틱 원료를 공급하고 있다"며 "사회적 불안감을 이용하는 일부 판매업체가 적발되고 있는 만큼 유통 질서도 제 모습을 되찾아갈 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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복지부 “주요 의료제품 재고 전년 대비 80~120% 수준···정상 보유”

입력 2026.04.28 11:07

  • 김찬호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 7일 서울의 한 의료기기 판매점에 5cc, 10cc 주사기 등이 진열돼 있던 매대가 비고 20cc 주사기 상자 하나가 남아 있다. 연합뉴스

지난 7일 서울의 한 의료기기 판매점에 5cc, 10cc 주사기 등이 진열돼 있던 매대가 비고 20cc 주사기 상자 하나가 남아 있다. 연합뉴스

중동 전쟁으로 의료제품 수급 불안 우려가 이어지는 상황에서 정부가 “현재 주요 품목 재고량은 전년 대비 80~120% 수준으로 정상 보유 중”이라고 밝혔다.

보건복지부는 28일 12개 보건의약단체와 산업통상부·식품의약품안전처가 참여하는 ‘제5차 보건의약단체 간담회’를 열고, 주요 의료기관 의료제품 재고 조사 결과를 공개했다. 이번 조사는 지난 14일부터 20일까지 전국 17개 시도 보건소 협조를 받아 357개 의료기관(상급종합병원 25개, 종합병원 206개, 병원 126개)을 대상으로 진행했다.

조사 결과 주요 8개 품목의 전년 대비 재고 비율은 수액 세트 120%, 의료폐기물 전용용기와 소변 주머니 110%, 주사기·수액제 백·카테터 100% 수준으로 확인됐다. 멸균포장재는 90%, 혈액투석제 통은 80%로 전년보다 다소 낮게 나타났으나, 정부는 대부분 품목이 전년과 같거나 높은 수준을 유지하고 있다고 평가했다.

또 정부는 일선 약국 등에서 수급 우려가 컸던 조제약 포장지(롤지)와 투약병(시럽병)은 이달부터 원료 추가 공급이 이뤄져 다수 생산업체가 평시 수준 원료를 확보했다고 설명했다. 특히 조제약 포장지 생산량은 지난해 월평균 32만9000롤에서 이달 34만5000롤로 오히려 늘어날 것으로 전망했다.

보건복지부 제공

보건복지부 제공

직역단체 차원 대응도 병행되고 있다. 대한의사협회는 주사기 제조업체와 협력해 지난 15일부터 혈액투석전문의원 등에 주사기를 지원하고 있다. 대한병원협회는 회원들이 유통업체에 평소보다 많은 양의 의료제품 공급을 요구하지 않도록 자율실천 캠페인을 진행 중이다.

다만 이번 조사는 357개 의료기관의 품목별 총 재고량 합계를 기준으로 삼았다는 점에서 한계가 있다는 지적도 나온다. 지역별·기관별 수급 편차가 존재할 수밖에 없고, 특히 재고 비율이 80% 수준으로 떨어진 혈액투석제 통 등 일부 품목의 경우 규모가 작은 의원급 의료기관이나 약국 현장에서 체감하는 부족분은 정부 발표치보다 더 클 수 있다.

이형훈 복지부 제2차관은 “정부는 국민의 건강과 생명을 최우선 가치로 두고 다른 산업 분야보다 우선적으로 의료제품에 대해 플라스틱 원료를 공급하고 있다”며 “사회적 불안감을 이용하는 일부 판매업체가 적발되고 있는 만큼 유통 질서도 제 모습을 되찾아갈 것”이라고 말했다.

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