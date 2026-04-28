건고추 가격 변동 잡는다···경북 영양에 출하조절시설 100억 투입

경북도는 농림축산식품부의 ‘2026년 채소류(고추) 출하조절 시설 지원사업’ 공모에 영양군 남영양농협이 선정됐다고 28일 밝혔다.

이 사업은 생산량과 가격 등락 폭이 큰 채소의 수급 안정을 위해 대규모 저온 저장시설과 장비를 구축해 산지에서 직접 출하량을 조절하고 농가 소득을 안정시키는 데 목적이 있다.

경북도와 영양군, 남영양농협은 2028년까지 100억원을 투입해 입암면 방전리 일대에 저온저장시설(2645㎡)과 집하장(992㎡)을 조성하고 고춧가루 가공시설을 보완하는 등 건고추 수급 조절 거점을 구축한다.

경북은 2025년 기준 고추 재배면적이 7355㏊(건고추 생산량 1만7616t)로 전국 제1의 고추 생산지다. 영양군 고추 재배면적은 1322㏊로 도내 18%를 차지한다.

영양군 시설이 구축되면 지역 출하조절시설은 4곳으로 늘어난다. 안동 서안동농협(배추), 안동농협(생강), 영천 신녕농협(마늘) 등 3곳은 운영 중이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 사업이 고추 가격 폭락 방지와 시장 조절 기능, 품질 유지에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 농산물이 제값을 받을 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.