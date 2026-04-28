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충북 충주시, 둘째부터 다자녀 입학지원금 지급…최대 50만 원

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충북 충주시가 다자녀 가정의 교육비 부담을 덜기 위해 둘째부터 최대 50만 원의 다자녀 입학지원금을 지급하고 있다.

충주시는 저출생 위기에 대응하기 위한 인구정책의 하나로 둘째 자녀 이상 양육가정에 입학지원금을 지원하고 있다고 28일 밝혔다.

앞서 충주시는 2022년 셋째 자녀 이상 양육가정에 입학지원금을 지원해왔다.

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충북 충주시, 둘째부터 다자녀 입학지원금 지급…최대 50만 원

입력 2026.04.28 11:26

  • 이삭 기자

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충북 충주시청 전경. 충주시 제공.

충북 충주시청 전경. 충주시 제공.

충북 충주시가 다자녀 가정의 교육비 부담을 덜기 위해 둘째부터 최대 50만 원의 다자녀 입학지원금을 지급하고 있다.

충주시는 저출생 위기에 대응하기 위한 인구정책의 하나로 둘째 자녀 이상 양육가정에 입학지원금을 지원하고 있다고 28일 밝혔다.

앞서 충주시는 2022년 셋째 자녀 이상 양육가정에 입학지원금을 지원해왔다. 이후 2024년부터 둘째 자녀 이상으로 대상을 확대해 시행하고 있다.

지원 대상은 충주시에 주소를 둔 가정의 둘째 이상 자녀로, 올해 초·중·고교에 입학한 학생이다.

지원 금액은 학교급에 따라 차등 지급되며 초등학생 30만 원, 중학생 40만 원, 고등학생 50만 원이 이 지원된다.

지급 방식은 지역경제 활성화를 위해 전액 ‘충주사랑상품권’으로 충전 제공된다.

충주시는 ‘신청 누락 제로(Zero)’를 목표로 충주교육지원청과 각급 학교와의 협업을 강화해 대상자 명단을 사전에 확보하고, 정보제공 동의 절차를 선제적으로 진행하는 등 사각지대 해소에 나섰다.

지원금 지급 절차도 더욱 신속하게 이뤄질 전망이다.

시 관계자는 “입학지원금이 다자녀 가정의 재정적 부담을 덜고 지역사회가 함께 아이를 키우는 분위기 확산에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 지속해서 발굴하겠다”고 말했다.

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