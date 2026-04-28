창간 80주년 경향신문

검찰, ‘고 김창민 감독 상해치사’ 30대 남성 피의자 2명 구속영장 청구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

검찰이 고 김창민 영화감독을 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성 두명의 구속영장을 법원에 청구했다.

의정부지검 남양주지청 전담수사팀은 28일 "김 감독에게 상해를 가해 사망에 이르게 한 피의자 2명에 대해 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.

피의자 A씨 등 2명은 지난해 10월20일 오전 1시쯤 경기 구리시의 한 식당 앞에서 소음 문제로 김 감독과 다투는 과정에서 김 감독을 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

검찰, ‘고 김창민 감독 상해치사’ 30대 남성 피의자 2명 구속영장 청구

입력 2026.04.28 11:36

수정 2026.04.28 11:51

펼치기/접기
  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 ‘마녀’ 등을 연출한 故 김창민 감독의 폭행 사망 사건 당시가 담긴 CCTV 장면. JTBC 방송화면 캡처

영화 ‘마녀’ 등을 연출한 故 김창민 감독의 폭행 사망 사건 당시가 담긴 CCTV 장면. JTBC 방송화면 캡처

검찰이 고 김창민 영화감독을 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성 두명의 구속영장을 법원에 청구했다.

의정부지검 남양주지청 전담수사팀은 28일 “김 감독에게 상해를 가해 사망에 이르게 한 피의자 2명에 대해 구속영장을 청구했다“고 밝혔다.

피의자 A씨 등 2명은 지난해 10월20일 오전 1시쯤 경기 구리시의 한 식당 앞에서 소음 문제로 김 감독과 다투는 과정에서 김 감독을 때려 숨지게 한 혐의(상해치사)를 받는다.

김 감독은 폭행으로 정신을 잃고 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 깨어나지 못했다. 김 감독은 이후 뇌사 판정을 받았으며 4명에게 장기를 기증했다.

검찰은 지난 5일 이 사건 전담수사팀을 편성해 수사에 나섰다. 지난 24일엔 A씨 등을 불러 조사했다.

검찰은 “추후 구속 전 피의자 심문에서 피의자들의 혐의 상당성과 구속 필요성에 관해 구체적인 의견을 개진할 예정”이라며 “피의자들의 혐의 입증에 만전을 기해 더 피해자에게 억울함이 없도록 하고 피의자들에게 죄에 상응하는 처벌이 이루어질 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글