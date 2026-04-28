검찰, ‘고 김창민 감독 상해치사’ 30대 남성 피의자 2명 구속영장 청구

검찰이 고 김창민 영화감독을 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성 두명의 구속영장을 법원에 청구했다.

의정부지검 남양주지청 전담수사팀은 28일 “김 감독에게 상해를 가해 사망에 이르게 한 피의자 2명에 대해 구속영장을 청구했다“고 밝혔다.

피의자 A씨 등 2명은 지난해 10월20일 오전 1시쯤 경기 구리시의 한 식당 앞에서 소음 문제로 김 감독과 다투는 과정에서 김 감독을 때려 숨지게 한 혐의(상해치사)를 받는다.

김 감독은 폭행으로 정신을 잃고 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 깨어나지 못했다. 김 감독은 이후 뇌사 판정을 받았으며 4명에게 장기를 기증했다.

검찰은 지난 5일 이 사건 전담수사팀을 편성해 수사에 나섰다. 지난 24일엔 A씨 등을 불러 조사했다.

검찰은 “추후 구속 전 피의자 심문에서 피의자들의 혐의 상당성과 구속 필요성에 관해 구체적인 의견을 개진할 예정”이라며 “피의자들의 혐의 입증에 만전을 기해 더 피해자에게 억울함이 없도록 하고 피의자들에게 죄에 상응하는 처벌이 이루어질 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.