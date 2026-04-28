창간 80주년 경향신문

북핵 외교 수석대표 “중단-축소-폐기, 단계적 비핵화 방안 이행해나갈 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북핵 외교 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장이 핵확산금지조약 회의에 참석해 한반도의 완전한 비핵화를 강조하며 "중단-축소-폐기의 단계적 비핵화 방안을 이행해 나갈 것"이라고 말했다.

정 본부장은 27일 미국 뉴욕에서 열린 11차 NPT 평가회의에서 "한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 목표를 일관되게 견지한다"며 이같이 말했다.

정 본부장은 "북핵 문제는 NPT의 완결성과 직결되는 중요한 현안"이라며 "북한이 이러한 우리의 노력에 호응하고 NPT 및 유엔 안전보상이사회 결의 등 국제사회의 의무에 복귀하고 이를 준수할 것을 촉구한다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

북핵 외교 수석대표 “중단-축소-폐기, 단계적 비핵화 방안 이행해나갈 것”

입력 2026.04.28 11:38

  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정연두 외교부 외교전략정보본부장이 지난 27일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 11차 NPT 평가회의에서 발언하고 있다.

정연두 외교부 외교전략정보본부장이 지난 27일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 11차 NPT 평가회의에서 발언하고 있다.

북핵 외교 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장이 핵확산금지조약(NPT) 회의에 참석해 한반도의 완전한 비핵화를 강조하며 “중단-축소-폐기의 단계적 비핵화 방안을 이행해 나갈 것”이라고 말했다.

정 본부장은 27일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 11차 NPT 평가회의에서 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 목표를 일관되게 견지한다”며 이같이 말했다.

정 본부장은 “북핵 문제는 NPT의 완결성과 직결되는 중요한 현안”이라며 “북한이 이러한 우리의 노력에 호응하고 NPT 및 유엔 안전보상이사회 결의 등 국제사회의 의무에 복귀하고 이를 준수할 것을 촉구한다”고 했다.

이재명 정부는 지난해 8월 한반도 비핵화 3단계 해법을 제시했다. 1단계 핵과 미사일 동결, 2단계 축소, 3단계 비핵화로 이어지는 방안으로 단계적 추진에 중점을 뒀다.

정 본부장은 “북한은 NPT 체제의 혜택을 누리다가 탈퇴를 선언하고 공개적으로 핵무기 개발을 지속하는 유일한 사례”라며 “비확산 체제에 대한 가장 시급한 도전”이라고 했다. 그는 “NPT 체제를 지키고자 하는 모든 국가는 조약으로의 복귀만이 안보와 번영을 보장할 수 있다는 분명한 메시지를 보내야 한다”며 “또 우리는 러시아가 북한과의 불법적 군사협력을 중단하기를 촉구한다”고 말했다.

정 본부장은 “오늘날 불안정한 국제 안보 환경이 NPT 체제의 신뢰성과 효과성을 저해하고 있다”며 “이를 극복하기 위해선 당사국들이 조약 체결 당시의 정신으로 돌아가 NPT 체제의 군축·비확산·평화적 이용 등 3대 축 강화 의지를 재확인해야 한다”고 했다.

국제조약인 NPT는 핵무기 확산 방지를 위해 1970년 발효됐다. 가입국들은 5년마다 평가회의를 개최해 조약의 이행을 점검한다. 북한은 2003년 NPT를 탈퇴했다.

이 대통령, 한반도 비핵화 '3단계 해법' 제시···'일괄 타결' 어려운 현실 반영

이재명 대통령이 21일 북한 비핵화를 두고 ‘단계적’ 추진 방침을 밝힌 것은 비핵화와 이에 따른 상응 조치를 점진적으로 진행하겠다는 뜻이다. 북한의 핵 프로그램이 고도화된 상황에서 일괄 타결 접근은 현실성이 더 떨어진다고 판단한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 이날 공개된 일본 요미우리신문 인터뷰에서 “정책적 방향은 한반도의 비핵화”라며 “1단계는 핵과...

https://www.khan.co.kr/article/202508212137005

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글