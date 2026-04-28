북핵 외교 수석대표 “중단-축소-폐기, 단계적 비핵화 방안 이행해나갈 것”

북핵 외교 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장이 핵확산금지조약(NPT) 회의에 참석해 한반도의 완전한 비핵화를 강조하며 “중단-축소-폐기의 단계적 비핵화 방안을 이행해 나갈 것”이라고 말했다.

정 본부장은 27일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 11차 NPT 평가회의에서 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 목표를 일관되게 견지한다”며 이같이 말했다.

정 본부장은 “북핵 문제는 NPT의 완결성과 직결되는 중요한 현안”이라며 “북한이 이러한 우리의 노력에 호응하고 NPT 및 유엔 안전보상이사회 결의 등 국제사회의 의무에 복귀하고 이를 준수할 것을 촉구한다”고 했다.

이재명 정부는 지난해 8월 한반도 비핵화 3단계 해법을 제시했다. 1단계 핵과 미사일 동결, 2단계 축소, 3단계 비핵화로 이어지는 방안으로 단계적 추진에 중점을 뒀다.

정 본부장은 “북한은 NPT 체제의 혜택을 누리다가 탈퇴를 선언하고 공개적으로 핵무기 개발을 지속하는 유일한 사례”라며 “비확산 체제에 대한 가장 시급한 도전”이라고 했다. 그는 “NPT 체제를 지키고자 하는 모든 국가는 조약으로의 복귀만이 안보와 번영을 보장할 수 있다는 분명한 메시지를 보내야 한다”며 “또 우리는 러시아가 북한과의 불법적 군사협력을 중단하기를 촉구한다”고 말했다.

정 본부장은 “오늘날 불안정한 국제 안보 환경이 NPT 체제의 신뢰성과 효과성을 저해하고 있다”며 “이를 극복하기 위해선 당사국들이 조약 체결 당시의 정신으로 돌아가 NPT 체제의 군축·비확산·평화적 이용 등 3대 축 강화 의지를 재확인해야 한다”고 했다.

국제조약인 NPT는 핵무기 확산 방지를 위해 1970년 발효됐다. 가입국들은 5년마다 평가회의를 개최해 조약의 이행을 점검한다. 북한은 2003년 NPT를 탈퇴했다.