창간 80주년 경향신문

원주시, 전입해 다른 지역으로 출·퇴근하는 청년 교통비 지원···1년간 월 최대 10만 원씩

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 원주시는 청년층의 전입과 안정적인 정착을 지원하기 위해 교통비 지원 사업을 추진한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 2023년 이후 원주시로 전입하고, 다른 지역의 직장으로 출·퇴근하는 18~39세 청년이다.

추첨을 통해 지원 대상자로 선정된 청년들은 1년간 최대 120만 원의 교통비를 지원받을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

원주시, 전입해 다른 지역으로 출·퇴근하는 청년 교통비 지원···1년간 월 최대 10만 원씩

입력 2026.04.28 11:42

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전입 청년 교통비 지원 안내문. 원주시 제공

전입 청년 교통비 지원 안내문. 원주시 제공

강원 원주시는 청년층의 전입과 안정적인 정착을 지원하기 위해 교통비 지원 사업을 추진한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 2023년 이후 원주시로 전입하고, 다른 지역의 직장으로 출·퇴근하는 18~39세 청년이다.

추첨을 통해 지원 대상자로 선정된 청년들은 1년간 최대 120만 원의 교통비를 지원받을 수 있다.

모집 기간은 오는 5월 1일부터 6월 19일까지로 원주시청년지원센터 인터넷 홈페이지(wonju.go.kr/wjyouth/index.do)를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

전입 청년 교통비 지원 안내문. 원주시 제공

전입 청년 교통비 지원 안내문. 원주시 제공

원주시는 추첨을 통해 모두 30명을 선정, 오는 6월 26일에 결과를 공고할 예정이다.

또 지원 대상자들에게 12개월 동안 고속·시외버스, 기차 등 대중교통비와 승용차 유류비를 포함해 월 최대 10만 원까지 분기별 실비로 지원한다.

단 공무원과 교사, 공공기관 재직자, 2023∼2025년 사업 참여자는 신청 대상에서 제외된다.

또 선정 이후 지원 기간 중 다른 지역으로 전출하거나 관내 직장으로 이직하는 경우 지원금 지급이 중단된다.

자세한 사항은 원주시 인터넷 홈페이지(원주 소식-공고)를 통해 확인하거나 복지정책과 청년정책팀으로 문의하면 된다.

원주시 관계자는 “지역에 전입한 청년들을 위해 추진하는 사업인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글