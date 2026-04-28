원주시, 전입해 다른 지역으로 출·퇴근하는 청년 교통비 지원···1년간 월 최대 10만 원씩

강원 원주시는 청년층의 전입과 안정적인 정착을 지원하기 위해 교통비 지원 사업을 추진한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 2023년 이후 원주시로 전입하고, 다른 지역의 직장으로 출·퇴근하는 18~39세 청년이다.

추첨을 통해 지원 대상자로 선정된 청년들은 1년간 최대 120만 원의 교통비를 지원받을 수 있다.

모집 기간은 오는 5월 1일부터 6월 19일까지로 원주시청년지원센터 인터넷 홈페이지(wonju.go.kr/wjyouth/index.do)를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

원주시는 추첨을 통해 모두 30명을 선정, 오는 6월 26일에 결과를 공고할 예정이다.

또 지원 대상자들에게 12개월 동안 고속·시외버스, 기차 등 대중교통비와 승용차 유류비를 포함해 월 최대 10만 원까지 분기별 실비로 지원한다.

단 공무원과 교사, 공공기관 재직자, 2023∼2025년 사업 참여자는 신청 대상에서 제외된다.

또 선정 이후 지원 기간 중 다른 지역으로 전출하거나 관내 직장으로 이직하는 경우 지원금 지급이 중단된다.

자세한 사항은 원주시 인터넷 홈페이지(원주 소식-공고)를 통해 확인하거나 복지정책과 청년정책팀으로 문의하면 된다.

원주시 관계자는 “지역에 전입한 청년들을 위해 추진하는 사업인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.