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‘진입부터 성장까지’…전북, 3600억 투입 ‘청년농 정착 사다리’ 구축

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본문 요약

전북도가 농촌 고령화와 인구 감소에 대응해 청년 농업인의 진입부터 전문 경영인 성장까지를 포괄하는 '생애주기별 맞춤형 지원체계'를 본격 가동한다.

단편적 지원을 넘어 진입·정착·성장으로 이어지는 구조적 사다리를 구축해 미래 농업 인력의 안정적 유입을 유도하겠다는 취지다.

전북도는 28일 청년농의 예비 단계부터 현장 정착, 전문 경영인 도약까지 전 과정을 아우르는 3단계 지원 전략을 추진한다고 밝혔다.

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‘진입부터 성장까지’…전북, 3600억 투입 ‘청년농 정착 사다리’ 구축

입력 2026.04.28 11:45

김관영 전북지사가 장수 임대형 스마트팜을 방문해 운영 현황을 살피고 있다. 전북도 제공

김관영 전북지사가 장수 임대형 스마트팜을 방문해 운영 현황을 살피고 있다. 전북도 제공

전북도가 농촌 고령화와 인구 감소에 대응해 청년 농업인의 진입부터 전문 경영인 성장까지를 포괄하는 ‘생애주기별 맞춤형 지원체계’를 본격 가동한다. 단편적 지원을 넘어 진입·정착·성장으로 이어지는 구조적 사다리를 구축해 미래 농업 인력의 안정적 유입을 유도하겠다는 취지다.

전북도는 28일 청년농의 예비 단계부터 현장 정착, 전문 경영인 도약까지 전 과정을 아우르는 3단계 지원 전략을 추진한다고 밝혔다. 농촌 진입 과정에서 반복적으로 제기돼 온 정보 부족과 초기 자본 부담, 경영 불안정 문제를 해소하는 데 초점을 맞췄다.

진입 단계에서는 미래 농업인력 양성과 스마트팜 창업 보육 등 7개 사업에 33억원을 투입한다. 청년 예비농업인 19명을 대상으로 농지 제도와 농업 회계 등 기초 실무 교육, 선도 농가 견학을 병행해 현장 적응력을 높일 계획이다.

정책의 무게중심은 정착 단계에 실렸다. 전체 예산의 90% 이상인 3252억원이 9개 사업에 집중 투입된다. 영농정착지원금과 후계농 육성 자금 융자, 농지·시설 임차 지원 등을 묶어 제공해 초기 소득 공백을 완화하고 안정적인 영농 기반 형성을 유도한다는 구상이다.

성장 단계에서는 310억원을 들여 스마트팜 조성과 기술 혁신, 마케팅 지원 등 7개 사업을 추진한다. 정착을 마친 청년농이 고부가가치를 창출하는 전문 경영인으로 도약할 수 있도록 스마트농업 기반을 확충하고 시장 경쟁력 강화를 지원한다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “청년농업인이 안정적으로 정착해 농촌의 핵심 주체로 성장할 수 있도록 전 주기 지원체계를 촘촘히 운영하겠다”며 “현장 중심 정책으로 청년이 다시 찾는 농업·농촌 환경 조성에 주력하겠다”고 말했다.

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