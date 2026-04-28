초·중·고교생 10명 중 3명 비만군…절반은 시력 이상

초·중·고등학교 학생 10명 중 3명은 과체중 또는 비만 상태인 ‘비만군’에 해당하는 것으로 나타났다. 비만군 학생 비율은 4년 만에 반등했고, 시력 이상 학생은 전체의 절반을 넘어선 것으로 조사됐다.

교육부가 28일 공개한 ‘2025년 학생 건강검사 표본통계 결과’를 보면 지난해 과체중과 비만을 합한 비만군 학생 비율은 29.7%로 집계됐다. 전년보다 0.4%포인트 오른 수치다. 비만군 비율은 2021년 30.8%, 2022년 30.5%, 2023년 29.6%, 2024년 29.3%로 낮아지다가 지난해 다시 반등했다.

이는 전국 초·중·고교생 9만2620명의 신체 발달 상황과 초등학교 1·4학년 및 중·고등학교 1학년 3만2511명의 건강검진 결과를 분석한 것이다.

지역별 격차도 이어졌다. 읍·면 지역 학생의 비만군 비율은 33.2%로 도시 지역 29%보다 4.2%포인트 높았다. 전년 격차(4.5%포인트)보다는 소폭 줄었지만 여전히 차이가 컸다. 시도별로는 제주가 34.9%로 가장 높았고, 전남 34.7%, 강원 34.5% 순으로 나타났다. 반면 세종은 24.5%로 가장 낮았고, 서울 26.7%, 경기 28.6% 등 수도권은 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

키와 몸무게 등 신체 발달 수준은 전반적으로 전년과 비슷했다. 고등학교 1학년 기준 남학생 평균 키는 173.0㎝, 몸무게는 70.5㎏이었다. 여학생은 평균 키 161.3㎝, 몸무게 57.1㎏으로 조사됐다. 초등학교 1학년 남학생 평균 키는 122.4㎝, 몸무게는 25.5㎏이었고, 여학생 평균 키는 120.8㎝, 몸무게는 24.1㎏으로 집계됐다.

시력 건강은 악화했다. 안경을 쓰거나 맨눈 시력이 좌우 어느 한쪽이라도 0.7 이하인 시력 이상 학생 비율은 58.25%로 조사됐다. 전년 57.04%보다 1.21%포인트 증가한 수치다. 고등학교 1학년은 74.45%, 중학교 1학년은 66.38%로 학년이 높을수록 시력 이상 학생 비율도 높았다.

구강검사 결과 충치가 있는 학생 비율은 16.3%로 전년 18.7%보다 2.4%포인트 감소했다. 초등학교 1학년은 17.93%, 고등학교 1학년은 16.92%였다.

최교진 교육부 장관은 “각종 만성질환과 심혈관질환을 유발할 수 있는 비만 학생에 대한 관리를 강화하고 시력 이상 학생에 대해서도 세심한 관심과 지원이 필요하다”며 “학생들이 스스로 올바른 건강 습관을 형성하고 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.