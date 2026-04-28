3월 주택담보대출 금리 연 4.34%…2년 4개월 만 최고 수준

지난달 주택담보대출 금리가 2년 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 중동 전쟁으로 인한 국고채 금리 상승이 주택담보대출 금리 상승에 영향을 미친 것으로 해석된다.

한국은행이 28일 발표한 ‘금융기관 가중평균금리’를 보면, 지난달 새로 나간 주택담보대출의 평균 금리는 연 4.34%로 전월보다 0.02%포인트 올랐다. 지난해 10월(3.98%)이후 6개월 연속 상승으로, 2023년 11월 연 4.48% 이후 최고 수준이다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 최근 들어 부동산 시장이 안정세를 보이는데 주택담보대출 금리가 계속 오른 것을 두고 “3월에 중동전쟁이 있어 국고채 금리가 많이 올랐고, 주택담보대출에서 지표로 삼는 은행채 5년물 금리도 국고채 금리의 영향을 받아 많이 올랐다”고 설명했다.

지난달 가계 신용대출 금리는 5.57%로 전월보다 0.04%포인트 상승했다. 주택담보대출과 신용대출을 합한 전체 가계대출 금리는 4.51%로 전월 대비 0.06%포인트 올랐다.

지난달 새로 나간 가계대출 중 고정금리 비중은 35.5%로 전월(43.1%)보다 7.6%포인트 하락했다. 이 비중은 2022년 9월 33.6%를 기록한 후 3년 6개월 만에 최저 수준이다. 주택담보대출 중 고정금리 비율도 한 달 사이 71.1%에서 60.8%로 10.3%포인트 떨어졌다.

이 팀장은 “지난달 신규 주택담보대출의 고정금리가 4.32%, 변동금리가 4.39%로 고정금리가 낮아보이지만, 보금자리론 같은 정책대출을 제외하면 고정금리가 더 높다”며 “(대출받는 집주인들이) 변동금리를 선호하는 비중이 최근 늘어난 영향”이라고 분석했다.

지난달 기업대출 금리는 4.20%로 가계대출과 달리 전월 대비 0.06%포인트 하락했다. 중동 전쟁에 대응해 기업에 우대금리를 제공하면서 대기업(-0.02%포인트)과 중소기업(-0.11%포인트)의 대출 금리가 모두 내려갔다.

지난달 은행의 정기예금 등 저축성 예금 금리는 2.82%로 전월보다 0.01%포인트 하락했다. 대출금리에서 예금금리를 뺀 예대금리차는 1.38%포인트로 전월(1.43%포인트)보다 줄어든 것으로 나타났다.