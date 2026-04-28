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양구 ‘아스파라거스’ 해외시장 공략 본격화···일본 등으로 잇따라 수출

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본문 요약

비무장지대와 인접한 청정한 자연에서 재배된 강원 양구군의 아스파라거스가 일본 등 해외시장으로 본격적으로 수출되기 시작했다.

양구지역에서는 지난해 46개 농가가 아스파라거스 229t을 생산해 20억3400만 원의 소득을 올렸다.

권은경 양구군농업기술센터 소장은 "양구군은 아스파라거스 주요 생산지이자 수출 유망 지역으로 성장하고 있다"라며 "일본 시장에서 물량 확대 요구가 이어지고 있는 만큼 이를 계기로 프리미엄 생산 체계를 더욱 강화해 대표적인 수출 작목으로 육성해 나가겠다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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양구 ‘아스파라거스’ 해외시장 공략 본격화···일본 등으로 잇따라 수출

입력 2026.04.28 12:05

  • 최승현 기자

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비무장지대(DMZ)와 인접한 양구지역에서 재배되고 있는 아스파라거스. 양구군 제공

비무장지대(DMZ)와 인접한 양구지역에서 재배되고 있는 아스파라거스. 양구군 제공

비무장지대(DMZ)와 인접한 청정한 자연에서 재배된 강원 양구군의 아스파라거스가 일본 등 해외시장으로 본격적으로 수출되기 시작했다.

양구군은 일본과 아스파라거스 수출 계약을 체결해 주 2회 정기 선적 체계를 구축한 데 이어 싱가포르와 말레이시아 등을 대상으로 수출을 위한 협의를 진행 중이라고 28일 밝혔다.

아스파라거스는 농한기에도 수확할 수 있어 틈새 소득원으로 주목받는 작물이다.

양구군은 2007년부터 이를 전략 작목으로 육성해 현재 강원도 내 대표적인 아스파라거스 주산지로 자리매김했다.

비무장지대(DMZ)와 인접한 양구지역에서 생산된 아스파라거스. 양구군 제공

비무장지대(DMZ)와 인접한 양구지역에서 생산된 아스파라거스. 양구군 제공

양구지역 37개 농가는 올해 18.4㏊에서 223t의 아스파라거스를 생산해 약 21억 원의 소득을 올릴 것으로 기대된다.

양구군은 이달부터 일본을 비롯해 싱가포르와 말레이시아 등에 15t가량의 아스파라거스를 수출할 예정이다.

또 까다로운 품질 기준을 요구하는 일본 시장에 대응하기 위해 선별·포장 단계에서 엄격한 품질관리를 하고 있다.

비무장지대(DMZ)와 인접한 양구지역에서 생산된 아스파라거스. 양구군 제공

비무장지대(DMZ)와 인접한 양구지역에서 생산된 아스파라거스. 양구군 제공

아스파라긴산이 풍부해 피로 해소에 도움을 주는 아스파라거스는 이뇨 작용을 통해 체내 노폐물 배출을 돕는 채소로 알려져 있다.

엽산과 비타민도 풍부해 면역력 강화와 혈관 건강에도 도움을 주는 식품이다.

양구지역에서는 지난해 46개 농가가 아스파라거스 229t을 생산해 20억3400만 원의 소득을 올렸다.

권은경 양구군농업기술센터 소장은 “양구군은 아스파라거스 주요 생산지이자 수출 유망 지역으로 성장하고 있다”라며 “일본 시장에서 물량 확대 요구가 이어지고 있는 만큼 이를 계기로 프리미엄 생산 체계를 더욱 강화해 대표적인 수출 작목으로 육성해 나가겠다”라고 밝혔다.

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