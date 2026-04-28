[속보]법원 “넷플릭스코리아에 법인세 징수 못해” 687억 취소 판결

“콘텐츠 제공 주체는 해외 법인” 당국 추징액 762억원 중 일부 취소 법인지방소득세 등도 취소 가능성

법원이 넷플릭스코리아에 내린 과세당국의 법인세 추징액 762억원 중 687억원을 취소하라는 판결을 내렸다. 콘텐츠 제공 주체는 해외 법인이므로, 콘텐츠를 유통할 뿐인 국내 법인에 법인세를 원천징수할 수 없다고 판단한 것이다.

서울행정법원 행정6부(재판장 나진이)는 28일 넷플릭스코리아가 종로세무서장 등을 상대로 낸 법인세 등 부과처분 취소 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 과세당국이 부과한 법인세 추징액을 취소해달라는 넷플릭스 코리아 측 청구를 일부 받아들여, 종로세무서가 부과한 692억원 중 687억원의 추징액을 취소했다. 재판부는 “넷플릭스코리아가 해외 법인에 지급한 돈을 해당 영상 콘텐츠의 저작권을 사용하는 데 대한 대가라고 보긴 어렵다”며 “오히려 넷플릭스가 국내 소비자에게 해당 콘텐츠에 대한 스트리밍 서비스를 실제 제공하는 데 대한 대가라고 보인다”고 했다.

서울 중구청장과 종로구청장 등이 넷플릭스코리아에 부과한 법인지방소득세 처분 등은 종로세무서 처분과 중복된다고 보고, 넷플릭스코리아의 청구를 각하했다.

이에 따라 과세당국이 넷플릭스에 부과한 법인세 추징액 총 762억원 중 687억원이 취소됐다. 다만 법원이 이날 종로세무서에게 내린 처분 취소 판결에 따라, 법인지방소득세 등도 일부 취소될 수 있어 넷플릭스코리아가 납부해야 할 세액은 더욱 줄 것으로 보인다.

앞서 국세청은 지난 2021년 넷플릭스 코리아가 매출 대비 세액이 적은 점을 들어 세무조사를 실시한 뒤, 넷플릭스에 약 800억원을 추징했다. 당시 과세당국은 넷플릭스가 국내 저작권 이용료 수익을 해외법인으로 이전하는 식으로 과세 대상 매출을 축소해 법인세를 21억원만 축소 납부했다고 판단했다. 이후 추징액은 조세심판원을 거쳐 780억원으로 확정됐으나, 넷플릭스는 이에 불복해 행정소송을 냈다.