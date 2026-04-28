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전남 한우 유전자, 국가 공인받았다···씨수소 2마리 배출

입력 2026.04.28 12:18

한우 씨수소(KPN1995). 전남도 제공

한우 씨수소(KPN1995). 전남도 제공

전남에서 생산·관리한 한우 수소 2마리가 우수한 유전형질을 가진 국가 공인 씨수소로 선발됐다. 한우 품질 향상과 고급육 생산 기반 강화가 기대된다.

전남도농업기술원은 “축산연구소가 생산·관리한 한우 수소 KPN1994와 KPN1995가 2026년 제1차 가축개량협의회 한우분과위원회에서 국가 공인 씨수소로 선발됐다”고 28일 밝혔다.

이번 선발은 전국 한우 수소 539마리를 대상으로 한 유전능력 평가를 거쳐 이뤄졌으며, 최종 40마리가 국가 공인 씨수소로 선정됐다.

선발된 2마리는 도체중과 근내지방도 등 성장성과 육질 관련 주요 형질에서 우수한 평가를 받았다. 씨수소는 농가에 공급해 품질 좋은 송아지 생산에 활용된다.

도농업기술원은 2016년 농림축산식품부 ‘한우 고능력 씨암소 축군 조성’ 사업 참여 이후 계획교배와 능력검정, 유전평가를 통해 씨수소 생산 기반을 구축해왔다. 2023년부터는 농식품부 ‘한우육종센터’ 사업으로 생산 체계를 본격화했다.

최근 한우산업은 생산비 상승과 소비 위축, 우수 정액 수급 불균형 등으로 어려움이 이어지고 있다. 이번 선발은 지역 농가의 우수 정액 확보 부담을 줄이는 데도 도움이 될 전망이다.

선발된 씨수소는 약 11개월간 생산·비축 과정을 거쳐 2027년 2월부터 농가에 공급될 예정이다. 이 가운데 전남 생산 씨수소 2마리의 정액은 생산량의 50%, 마리당 5만개씩 지역에 우선 공급될 계획이다.

김행란 전남도농업기술원장은 “전남은 전국에서 가장 많은 한우 암소를 사육하는 생산 거점지역”이라며 “우수 씨수소 정액의 지역 공급은 한우농가의 정액 수급 안정과 생산성 향상, 소득 증대에 도움이 될 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 체계적 한우 개량 연구를 통해 우수 씨수소를 지속해서 배출하겠다”고 덧붙였다.

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