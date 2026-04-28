‘이재명표 공정수당’ 공공부문 전체로 확대…1년 미만 계약자 돈 더 준다

‘공공부문 비정규직 처우개선 대책’ 발표 퇴직 시 일시금 지급…계약기간 짧을수록↑

정부가 내년부터 공공부문 1년 미만 기간제 노동자에게 퇴직금 격의 ‘공정수당’을 지급한다. 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입한 제도를 중앙정부 차원으로 확대한 것이다.

고용노동부는 28일 국무회의에서 ‘공공부문 비정규직 처우개선 대책’을 보고했다. 정부 실태조사 결과, 공공부문 기간제 노동자는 약 14만6400명으로 이 중 절반인 7만3200명이 1년 미만 계약직이었다. 1년 미만 근로자 10명 중 7명(69.5%)이 6~12개월 구간에 몰려 ‘쪼개기 계약’이 만연한 것으로 나타났다.

기간제 노동자의 평균 임금은 월 289만원인데, 1년 미만 계약자의 임금은 월 280만원으로 더 낮았다. 복지포인트·식대·명절상여금 수령 비율도 정규직 이하였다.

정부는 1년 미만 기간제 계약을 원칙적으로 금지하고, 불가피한 경우 사전심사를 거치도록 했다. 기존에도 상시·지속 업무는 정규직으로 고용하도록 돼 있었지만, 이번에 ‘1년 미만 계약 금지’를 지침에 명시했다. 그간 승인율이 94%를 넘었던 사전심사제는 외부위원 참여 의무화와 경영평가 반영을 통해 실효성을 강화한다.

1년 미만 계약직을 사용할 경우에는 ‘공정수당’을 지급해야 한다. 공정수당은 계약 종료 시 일시 지급되며, 생활임금 평균(최저임금의 118%)인 254만5000원을 기준으로 근무기간에 따라 차등 적용한다. 고용불안정성에 비례해 계약기간이 짧을수록 지급 비율이 높다. 1~6개월 근무 시 10~9%, 6개월 이후부터는 8.5% 정률을 적용한다.

예를 들어 11~12개월 근무 후 계약이 종료되면 지급률 8.5%를 적용해 약 248만8000원을 받는다. 이는 현행 퇴직금(약 8.3%)보다 소폭 높은 수준으로, 법정 퇴직금이 없는 1년 미만 근로자에게 퇴직금 성격의 별도 수당을 지급하는 셈이다. 최저임금 변동에 따라 실제 수당 규모는 매년 달라진다.

비정규직 공정수당은 이 대통령이 2021년 경기도지사 시절 도입한 제도로, 공공기관 기간제 노동자에게 기본급의 5~10%를 추가 지급하는 방식으로 운영됐다. 노동부는 “국정과제인 ‘1년 미만 기간제 노동자 퇴직급여 지급’을 법 도입 이전 수당 형식으로 공공부문에 우선 도입하는 것”이라고 밝혔다.

기간제 노동자의 임금을 끌어올리는 ‘적정임금’ 도입도 추진한다. 생활임금 평균에 미달하는 임금을 2027년 예산에 반영해 보전하는 방식이다. 복지포인트·식대·명절상여금 등 이른바 ‘복지 3종’에 대한 격차도 단계적으로 개선한다.

상시·지속 업무에 대해 반복적으로 단기 계약이 이뤄진 경우에는 정규직 전환을 유도한다. 정부는 정기 실태조사와 경영평가, 근로감독을 통해 제도 이행을 관리할 계획이다. 온라인 상담센터도 운영해 비정규직 노동자의 권리 구제와 불공정 관행 개선을 병행한다.

이번 대책은 2027년 예산안에 반영해 시행된다. 다만 구체적인 예산 규모는 나오지 않은 상태다. 노동부 관계자는 “정규직 전환이 얼마나 되는지에 따라 대상 규모가 달라질 수 있어 현 시점에서 정확한 예산 추계를 제시하기는 어렵다”고 밝혔다.