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서울 성동구가 통합돌봄 특화 사업으로 거동이 불편한 어르신과 65세 미만 뇌병변·지체 중증 장애인에게 '성동형 통합돌봄 이·미용 서비스'를 지원한다고 28일 밝혔다.

이·미용 서비스를 제공하는 동시에 대상자의 건강 상태와 안부를 자연스럽게 확인하고, 추가적인 통합돌봄 서비스 연계까지 지원할 계획이다.

이·미용 서비스를 이용하려면 먼저 통합돌봄 서비스 신청을 해야 한다.

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성동구 통합돌봄 대상자, 집에서 ‘이·미용 서비스’ 받는다

입력 2026.04.28 12:57

  • 류인하 기자

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한 성동구 주민이 동주민센터 ‘통합돌봄 지원창구’에서 상담을 하고 있다. 성동구 제공

한 성동구 주민이 동주민센터 ‘통합돌봄 지원창구’에서 상담을 하고 있다. 성동구 제공

서울 성동구가 통합돌봄 특화 사업으로 거동이 불편한 어르신과 65세 미만 뇌병변·지체 중증 장애인에게 ‘성동형 통합돌봄 이·미용 서비스’를 지원한다고 28일 밝혔다.

서비스는 대상자의 상황에 맞춰 전문가와 자원봉사자가 집으로 직접 찾아가는 ‘가정 방문형’과 복지관을 이용하는 ‘기관 연계형’을 병행 운영한다.

구는 대상자의 경제적 상황에 따라 이용료를 차등 지원해 부담도 크게 낮췄다. 서비스 이용료는 회당 2만4000원으로, 국민기초생활수급자와 차상위계층은 전액 지원한다. 기초연금 수급자는 구에서 이용료의 80%를 지원한다. 본인 부담금 4800원만 내면 연 최대 3회까지 서비스를 이용할 수 있다.

이번 사업에는 이·미용 자격증을 보유한 숙련된 전문가와 자원봉사자가 함께 참여한다. 이·미용 서비스를 제공하는 동시에 대상자의 건강 상태와 안부를 자연스럽게 확인하고, 추가적인 통합돌봄 서비스 연계까지 지원할 계획이다.

이·미용 서비스를 이용하려면 먼저 통합돌봄 서비스 신청을 해야 한다. 직접 신청이 어려운 대상자들은 보호자가 거주지 동주민센터 복지팀 상담을 거쳐 대리신청할 수 있다.

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