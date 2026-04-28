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한국타이어앤테크놀로지가 레이싱 타이어를 독점으로 지원한 '2026 월드 랠리 챔피언십'의 5라운드 '이슬라스 카나리아스 랠리'가 지난 23일부터 26일까지 스페인 카나리아 제도에서 성황리에 마무리됐다.

경기 결과 '토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀'의 세바스티앙 오지에가 5라운드에서 시즌 첫 우승을 차지했다.

토요타 팀은 이번 라운드 포디엄을 석권했으며, 드라이버 챔피언십에서도 같은 팀의 엘핀 에반스가 101점으로 선두, 타카모토 카츠타가 99점으로 뒤를 추격하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국타이어 ‘레이싱 타이어’ 들어간 ‘이슬라스 카나리아스 랠리’ 성황리 마무리

입력 2026.04.28 13:14

  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한국타이어 제공

한국타이어 제공

한국타이어앤테크놀로지가 레이싱 타이어를 독점으로 지원한 ‘2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)’의 5라운드 ‘이슬라스 카나리아스 랠리’가 지난 23일부터 26일(현지시간)까지 스페인 카나리아 제도에서 성황리에 마무리됐다.

한국타이어 측은 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회인 이번 대회에서 레이싱 타이어를 독점 공급했다.

1977년 시작된 이슬라스 카나리아스 랠리는 올해 50주년을 맞는다. 정규 일정에는 지난해 처음 편입된 이후 두 번째 시즌을 치렀다. 이번 대회는 카나리아 제도의 중심 도시 라스팔마스가 위치한 그란 카나리아섬에서 총 18개 스페셜 스테이지(SS), 약 322.61㎞ 구간에서 진행됐다.

개막일에는 ‘BP 얼티밋 카나리아스 서킷’에서 슈퍼 스페셜 스테이지가 열렸다. 같은 구간을 나란히 질주하는 방식으로 드라이버 간 직접적인 시간 경쟁이 벌어졌다. 짧은 코스에도 초반부터 속도 경쟁과 미세한 주행 차이가 순위 변동으로 직결됐다.

한국타이어는 이 랠리의 극한 환경에 맞춰 최상위 기술력이 집약된 타막 랠리 전용 타이어 ‘벤투스 Z215’와 ‘벤투스 Z210’을 지원했다. 두 제품은 고속 주행과 연속 코너 구간에서 일관된 그립을 제공하고, 산악 지형과 복합 기후가 이어지는 까다로운 조건에서도 안정적인 주행할 수 있게 도왔다.

경기 결과 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀’의 세바스티앙 오지에가 5라운드에서 시즌 첫 우승을 차지했다. 토요타 팀은 이번 라운드 포디엄을 석권했으며, 드라이버 챔피언십에서도 같은 팀의 엘핀 에반스가 101점으로 선두, 타카모토 카츠타가 99점으로 뒤를 추격하고 있다. 6라운드 경기는 오는 5월 7~10일 포르투갈 북부에서 열린다.

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