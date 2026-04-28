경찰, 국정원 직원 김병기 장남 ‘비밀누설 혐의’ 피의자 조사…차남에서 장남까지 수사 확대

경찰이 지난달 김병기 무소속 의원의 장남을 소환 조사한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 김 의원에 대한 수사가 차남에 더해 장남까지 확대됐다.

28일 경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난달 국가정보원직원법 위반 혐의를 받는 국가정보원 직원 김씨에 대한 피의자 조사를 진행했다. 김씨는 김 의원의 장남이다. 앞서 한 시민단체가 김씨를 경찰에 고발했다.

김씨는 국정원에 근무하면서 김 의원의 의원실에서 근무하던 보좌진에게 자신의 국정원 업무를 도와달라고 부탁하고, 그 과정에서 국정원의 업무상 비밀을 누설한 혐의를 받는다. 당시 방한을 계획하던 인도네시아 대통령 당선인이 방한 시 만날 기업과 관련한 정보를 확인해달라는 내용으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 자신이 보좌진에게 공유한 정보는 비밀이 아니라는 취지로 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 김 의원도 장남 관련 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 지금까지 김 의원의 차남을 세 차례 불러 피의자 조사를 진행했다. 경찰은 차남의 숭실대 편입 과정에 김 의원이 개입했다고 의심하고 있다. 김 의원의 도움으로 차남이 한 중소기업에 취업한 뒤 이를 이용해 숭실대 계약학과에 편입했다는 것이다. 김 의원은 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁한 혐의도 있다.

김 의원의 수사가 시작된 지 반년이 지나도록 수사 결과가 나오지 않자 경찰을 향해 ‘늑장 수사’ 라는 지적도 나오고 있다. 박정보 서울경찰청장은 지난 6일 정례 기자회견에서 “일부 혐의에 대해서는 혐의 유무를 판단할 수 있을 정도로 수사가 진행됐다”며 “멀지 않은 시점에 결론을 낼 계획”이라고 밝혔다.

다만 최근 경찰 지휘라인이 바뀌었고, 지난 27일 경찰청 정례 간담회에서 고위 관계자가“(수사가) 안 된 부분을 전반적으로 검토 중이다. 끊어서 (송치)하는 게 적절한지 판단까지 종합적으로 들여다보고 있다”고 해 수사를 마무리할 때까지 시일이 더 걸릴 수 있다는 전망이 나온다.