서울 도심서 열리는 ‘문화가 있는 날 점심 버스킹’···대한상의, 이벤트 개최

경제계가 매월 마지막 수요일이던 ‘문화가 있는 날’의 활성화를 위해 기업 참여를 유도하는 캠페인에 나섰다.

대한상공회의소는 앞으로 한 달간 ‘우리회사 문날 자랑대회’를 진행한다고 28일 밝혔다. 문날은 SNS에서 ‘문화가 있는 날’을 줄여 쓸 때 쓰이는 단어다.

대한상의는 자체 소통플랫폼인 소플을 활용해 소플에 회사가 배려한 문화가 있는 날 이벤트 인증 후기와 사진·숏폼(짧은 형태) 영상 등을 제출하면 심사를 거쳐 최신형 갤럭시탭이나 문화상품권 등 다양한 경품을 증정하기로 했다. 참여자 전원에게는 2000원상당의 네이버포인트도 지급한다.

대한상의 회관이 있는 남대문 앞에서는 매주 수요일 점심 공연을 연다. 오는 29일에는 2인조 어쿠스틱 밴드 ‘윤슬밴드’가 깜짝 버스킹에 나선다. 다음 달 6일에는 4인조 아카펠라 ‘라비타’가 공연한다. 대한상의는 공연 기회를 쉽사리 잡기 어려운 예술가와 음악적 열정을 이어가고 있는 직장인들에게 우선적으로 공간을 제공한다는 방침이다.

이번 대회는 ‘문화가 있는 날’ 활성화를 위해 마련됐다. 문화가 있는 날은 매월 마지막 수요일로 한 달에 한 번 실시했지만, 문화체육관광부는 4월부터 매주 수요일로 확대 시행을 유도하고 있다. 공연장, 미술관, 도서관, 박물관, 영화관 등 전국 2천여개 공공 문화시설에서 관람료 할인 또는 무료 관람, 연장 개방 등 다양한 혜택을 제공 중이다.

대한상의 관계자는 “K-문화로 세계적 주목을 받고 있는 지금이 ‘문화가 있는 날’을 빠르게 확산시킬 좋은 기회”라며 “기업과 구성원들이 동참하면서 새로운 수요 무대가 만들어지고 문화 소비가 확산하는 선순환이 일어나길 바란다”고 말했다.