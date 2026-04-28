금남로 5·18기념행사 ‘친환경’으로···‘다회용기’ 사용

환경운동연합·행사위 ‘일회용품 줄이기’ “기후위기 시대, 5·18공동체 정신 필요”

광주 금남로 일대에서 열리는 제46주년 5·18민주화운돟 기념행사가 ‘친환경’으로 진행된다. 행사장에서는 일회용품 사용이 제한되고 다회용컵 등이 사용된다.

광주환경운동연합과 제46주년 5·18민중항쟁행사위원회는 28일 “올해 5·18기념행사에서 일회용품을 줄이고 다회용기를 사용하기 위한 업무협약을 맺었다”고 밝혔다.

협약은 5·18의 공동체 정신을 계승하고 기후위기 시대에 걸맞은 지속가능한 행사를 확산하기 위해 마련됐다. 두 기관은 올해 5·18기념행사에서 일회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용을 확대해 쓰레기 발생을 줄이는 데 함께 힘을 모으기로 했다.

5·18행사위는 다음달 16일부터 17일까지 광주 동구 금남로에서 ‘오월의 꽃, 오월의 빛’을 주제로 기념행사를 진행한다. 행사가 진행되는 이틀 동안 금남로에서는 나눔공동체의 대동세상을 구현하는 ‘시민난장’등 체험행사와 ‘민주의 밤’과 ‘전야제’ 등 많은 사람이 참여하는 행사가 열린다.

두 기관은 주요 행사에서 다회용 컵을 도입해 운영하기로 했다. 금남로에는 컵 대여와 반납 시스템이 마련된다. 주먹밥 나눔 등의 행사에서도 일회용품 사용을 최소화하기로 했다.

행사 참가자들의 개인 컵 등을 이용할 수 있도록 하고 쓰레기 분리배출 체계도 개선한다. 시민들을 대상으로 자원순환 캠페인도 운영한다.

두 기관은 운영성과를 분석해 앞으로 5·18기념행사를 넘어 광주 지역 축제와 시민행사 전반에 자원순환 정책이 확산할 수 있도록 협력할 계획이다.

광주환경운동연합은 “올해 5·18기념행사가 쓰레기를 줄이고 시민이 함께 만드는 친환경 행사로 거듭나는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

5·18행사위는 “기념행사의 의미를 미래세대와 함께 이어가기 위해 환경과 지속가능성은 선택이 아닌 필수”라고 밝혔다.