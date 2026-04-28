“홍준표 때 무너진 인권 체제 복원을”···대구 시민단체, 시장 후보들 향해 5대 정책 제안

참여 시스템 구축·인권 전담 기구 설치 등 “효율보다 존엄 앞서는 인권 도시 대구 돼야”

대구지역 시민단체들이 6·3 지방선거 대구시장 선거에 나선 후보들에게 인권분야 5대 정책 반영을 제안했다.

지역 시민단체 등이 연대한 ‘2026 대구지방선거 인권연대’는 28일 ‘5대 인권정책 비전 선포식’을 열고 관련 내용을 밝혔다. 이들은 전임 홍준표 시장 재임 당시 효율성과 재정 건전화를 명분으로 인권 체제를 해체하고, 공권력에 의한 인권 침해를 구조화하고 있다는 판단에 인권정책 반영을 강조하게 됐다고 설명했다.

인권연대측은 시민이 직접 결정하는 ‘인권 참여 시스템’ 구축, 대구의 품격을 높이는 ‘시민 인권 기본권’ 확립, 갈등은 줄이고 권리는 지키는 ‘인권 먼저’ 행정 도입, 시장 직속 ‘인권 전담 기구’ 설치 및 권한 강화, 한 사람도 소외되지 않는 ‘평등 도시 대구’ 실현 등 5가지를 강조했다.

이날 인권연대에 따르면, 대구시는 2024년 학교폭력 예방·인권·성(性) 등 청소년 관련 사업 6개 중 5개를 폐지했다. 제2 대구의료원 건립 계획을 폐기하고 작은도서관 지원을 중단하는 등 취약계층의 삶을 지탱하는 예산들도 ‘비효율’적이라는 이유로 사라졌다.

또한 정책토론청구 기준을 기존 300명에서 1200명으로 높여 시민 참여의 문턱을 크게 높였고, 비판 언론에 대한 취재 거부 등 시민의 알 권리와 표현의 자유를 심각하게 침해하고 있다는 게 인권연대의 주장이다.

시민단체는 대구시가 인권 전담 조직의 인력마저 줄여 전문성을 약화시켰다고 지적한다. 민선 8기 출범 이후 인권보장 및 증진위원회가 폐지됐고, 시민의 목소리를 대변할 ‘인권센터’ 설립 계획도 미뤄지고 있다고도 밝혔다.

인권연대측은 이른바 ‘달빛동맹’을 맺은 자매도시 광주광역시와 비교해 조례 규모, 인권위원회 성격, 인권구제 기구 등 제도적 기반에서 큰 차이를 보인다고 밝혔다. 이들은 광주시가 인권을 행정의 필수적인 기본 법칙으로 정착시킨 반면, 대구의 경우 지자체장의 재량에 의존하는 ‘선언적 수준’에 머물러 있다고 주장했다.

대구 시민단체는 소수자를 위한 대구시 정책에도 아쉬움을 나타냈다. 이들은 대구시가 사회적 약자를 보호하겠다고 공연하면서도, 실제로는 장애인·이주민·여성 관련 예산을 우선적으로 삭감해 왔다고 밝혔다.

6·3 지방선거에 출마하는 대구시장 후보가 최소한 5대 인권 정책을 대구 시정에 적극 반영해야 한다는 게 이들의 주장이다. 이를 통해 무너진 대구의 인권 체제를 복원하고, 단체장 개인의 선의에 기대지 않는 강력한 ‘제도적 안전망’을 구축하는 계기로 삼아야 한다는 것이다.

한편 인권연대는 대구시장 출마 의사를 밝힌 각 후보자 캠프에 정책 질의서를 보내고, 답변 내용을 바탕으로 다음달 초 후보자들과 사회적 계약 성격의 정책 협약식을 맺을 계획이다.

인권연대 관계자는 “인권은 예산이 남을 때 베푸는 시혜가 아니다. 시민의 목소리에 응답하는 것이 인권 행정의 시작”이라면서 “효율보다 존엄이 앞서는 진정한 인권 도시 대구로 나아가야 한다”고 말했다.