창원국가산단, SMR ‘제조부터 인증까지’···원스톱 거점 구축

창원국가산업단지가 소형모듈원자로(SMR) 부품의 제조부터 검사, 인증까지 전 과정을 한곳에서 처리하는 국내 유일의 ‘원스톱 생산 거점’으로 거듭난다.

경남도는 창원시 성산구 남지동 창원국가산단 확장 2구역에 ‘SMR 제조부품 시험검사지원센터’를 건립한다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 기후에너지환경부가 SMR 제조부품 시험검사지원센터 건립사업 대상지로 경남을 최종 선정한 것으로, 총사업비 275억 원(국비 92억 원 포함)이 투입된다. 한국기계연구원이 주관하고 두산에너빌리티와 국립창원대 등 산·학·연이 대거 참여해 2029년 12월 준공을 목표로 추진된다. SMR은 공장 제작 방식을 통해 건설 기간과 초기 비용을 혁신적으로 줄인 차세대 원전으로, 이번 센터 건립은 SMR의 경제성 확보를 위한 핵심 제조 공정의 마지막 퍼즐이 될 전망이다.

센터에는 고도의 기술력이 집약된 첨단 검사 장비가 대거 확충된다. 200mm 이상 두께의 부품 내부를 투시하는 ‘3D 산업용 CT’, 검사 시간을 10분의 1로 단축하는 ‘협동로봇 디지털 방사선 투과검사(RT) 시스템’, 고온 용접부를 즉시 확인하는 ‘포터블(이동식) 레이저 초음파(UT)’ 등 세계적 수준의 인프라를 갖춘다. 이는 SMR뿐만 아니라 항공우주, 방산, 조선 등 경남 주력 산업 전반의 품질 경쟁력을 한 차원 높이는 계기가 될 것으로 보인다.

이번 센터는 창원에 기존 구축 중인 ‘SMR 로봇활용 제작지원센터(323억 원 규모, 2028년 운영)’와 연계되어 시너지를 극대화한다. 로봇 자동화 기술로 부품을 만들면, 곧바로 시험검사지원센터에서 결함을 진단하고 인증하는 체계가 완성된다. 국내 원전 기업의 1위 집적지인 경남은 이번 전주기 인프라 구축을 통해 340여 개 관련 기업과 함께 글로벌 SMR 시장을 선도할 제조 역량을 완벽히 갖추게 됐다.

경남은 원전기업 수·제조 인력·매출액 모두 전국 1위의 국내 최대 원전산업 중심지다. 두산에너빌리티를 중심으로 340여 개 원전기업이 경남에 모여 있어 세계적으로도 SMR 기술개발 잠재력, 제조역량이 가장 뛰어난 곳으로 꼽힌다.