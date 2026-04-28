창간 80주년 경향신문

경남도, 장애인에 정보통신보조기기 261대 보급 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도는 정보 접근에 어려움을 겪는 장애인의 디지털 격차 해소를 위해 올해 총 261대의 정보통신보조기기를 보급한다고 28일 밝혔다.

신청자는 신청서 등 구비서류를 갖춰 거주지 관할 시·군청 정보화 부서를 방문하거나, 우편 또는 정보통신보조기기 누리집을 통해 신청할 수 있다.

경남도는 기기 활용도․장애 정도․적합성 등을 종합적으로 고려해 7월 16일까지 보급대상자를 선정하고, 9월 말까지 보급을 완료할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남도, 장애인에 정보통신보조기기 261대 보급 지원

입력 2026.04.28 14:18

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 정보 접근에 어려움을 겪는 장애인의 디지털 격차 해소를 위해 올해 총 261대의 정보통신보조기기를 보급한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 경남에 주민등록을 둔 장애인 및 상이등급을 받은 국가유공자이다. 제품 가격의 80%는 경남도가 지원하며, 나머지 20%는 본인이 부담한다. 저소득층의 경우 자부담 금액의 50%까지 추가 지원을 받을 수 있다.

보급 예정인 보조기기는 총 128종으로 장애유형별로 구성되어 있다. 시각장애인을 위한 점자정보단말기․화면낭독 소프트웨어 등 61종, 지체‧뇌병변 장애인을 위한 터치모니터․특수마우스 등 19종, 청각‧언어 장애인을 위한 언어훈련 소프트웨어․대화용장치 등 48종이다.

신청 기간은 5월 7일부터 6월 23일까지이다. 신청자는 신청서 등 구비서류를 갖춰 거주지(주민등록지 기준) 관할 시·군청 정보화 부서를 방문하거나, 우편 또는 정보통신보조기기 누리집(at4u.or.kr)을 통해 신청할 수 있다.

경남도는 기기 활용도․장애 정도․적합성 등을 종합적으로 고려해 7월 16일까지 보급대상자를 선정하고, 9월 말까지 보급을 완료할 계획이다.

경남도 관계자는 “디지털 전환이 가속화되는 상황에서 정보취약계층이 디지털 사회에서 소외되지 않도록 노력하겠다”말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글