경남도, 장애인에 정보통신보조기기 261대 보급 지원

경남도는 정보 접근에 어려움을 겪는 장애인의 디지털 격차 해소를 위해 올해 총 261대의 정보통신보조기기를 보급한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 경남에 주민등록을 둔 장애인 및 상이등급을 받은 국가유공자이다. 제품 가격의 80%는 경남도가 지원하며, 나머지 20%는 본인이 부담한다. 저소득층의 경우 자부담 금액의 50%까지 추가 지원을 받을 수 있다.

보급 예정인 보조기기는 총 128종으로 장애유형별로 구성되어 있다. 시각장애인을 위한 점자정보단말기․화면낭독 소프트웨어 등 61종, 지체‧뇌병변 장애인을 위한 터치모니터․특수마우스 등 19종, 청각‧언어 장애인을 위한 언어훈련 소프트웨어․대화용장치 등 48종이다.

신청 기간은 5월 7일부터 6월 23일까지이다. 신청자는 신청서 등 구비서류를 갖춰 거주지(주민등록지 기준) 관할 시·군청 정보화 부서를 방문하거나, 우편 또는 정보통신보조기기 누리집(at4u.or.kr)을 통해 신청할 수 있다.

경남도는 기기 활용도․장애 정도․적합성 등을 종합적으로 고려해 7월 16일까지 보급대상자를 선정하고, 9월 말까지 보급을 완료할 계획이다.

경남도 관계자는 “디지털 전환이 가속화되는 상황에서 정보취약계층이 디지털 사회에서 소외되지 않도록 노력하겠다”말했다.