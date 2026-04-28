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본문 요약

도로·철도·병원·학교 등 공공시설물의 지난해 내진율이 82%대를 기록하며 당초 목표치를 상회했다.

이에 따라 중앙 및 지방정부는 도로·철도·전력·병원·학교 등 31종의 공공시설물의 내진 보강을 매년 실시하고 있다.

지난해 내진보강대책에 투입된 예산은 8037억원으로 공공시설물 3344개소가 내진성능을 추가로 확보하게 됐다.

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공공시설물 내진율 82.7% 확보···14년 만에 2.2배 ↑

입력 2026.04.28 14:28

수정 2026.04.28 15:05

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

내진설계 건축물. 연합뉴스

내진설계 건축물. 연합뉴스

도로·철도·병원·학교 등 공공시설물의 지난해 내진율이 82%대를 기록하며 애초 목표치를 웃돌았다.

행정안전부는 ‘2025년도 기존 공공시설물 내진보강대책’을 추진한 결과 전체 공공시설물 20만2718개소 가운데 16만7687개소(82.7%)가 내진성능을 확보하게 됐다고 28일 밝혔다.

이는 전년(80.3%) 대비 2.4%포인트 상승한 것으로 목표(80.8%) 대비 1.9%포인트 높은 수준이다. 특히 내진보강대책을 처음 수립한 2011년(37.3%)과 비교하면 2.2배 이상으로 높아졌다.

행안부는 5년마다 기존 공공시설물 내진보강 기본계획을 수립하고 있다. 이에 따라 중앙 및 지방정부는 도로·철도·전력·병원·학교 등 31종의 공공시설물의 내진 보강을 매년 실시하고 있다.

지난해 내진보강대책에 투입된 예산은 8037억원으로 공공시설물 3344개소가 내진성능을 추가로 확보하게 됐다. 시설물별로 공공건축물(1221개소)과 학교시설(1115개소)이 가장 많았다.

기관별 실적을 보면 중앙정부는 교육부 1226개소(4277억원), 국토교통부 360개소(1382억원), 국방부 286개소(251억원) 순으로 나타났다. 지방정부는 경상북도 164개소(184억원), 경기도 142개소(197억원), 강원특별자치도 100개소(161억원) 순이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “지진이 발생할 경우 국민을 보호하고 사회기능을 유지하기 위해선 공공시설물의 내진성능 확보가 필수적”이라며 “모든 공공시설물이 지진으로부터 안전할 수 있도록 내진보강대책을 지속적으로 이행하겠다”고 말했다.

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