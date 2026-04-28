‘총격’을 공세 계기 삼는 백악관 “민주당 쪽이 트럼프를 ‘악마화’한 탓”

‘백악관 연회장 건설’ 정당화 명분으로 내세워 “국토안보부 예산 지원 편성 협조해야” 주장도

미국 백악관이 백악관출입기자협회 만찬 총격 사건은 민주당 진영이 도널드 트럼프 대통령을 ‘악마화’해온 탓에 벌어졌다고 주장했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 27일(현지시간) “최근 몇 년 동안 트럼프 대통령보다 더 많은 총알과 폭력에 직면한 사람은 없다”며 “이런 정치적 폭력은 논평가들, 민주당의 선출직 인사들, 그리고 일부 언론이 그를 조직적으로 악마화한 데서 비롯됐다”고 말했다.

레빗 대변인은 이어 “트럼프 대통령을 향해 지난 11년 동안 매일같이 쏟아진 증오에 찬 폭력적인 수사가 이런 폭력을 정당화하는 데 일조했다”며 “정치적 이득을 위해 대통령을 파시스트로, 민주주의에 대한 위협으로, 또 그를 히틀러에 비유해 거짓 낙인찍고 헐뜯는 이들이 이런 종류의 폭력에 기름을 붓고 있는 것”이라고 했다.

레빗 대변인은 총격 피의자 콜 토머스 앨런(31)이 범행 전 남긴 선언문 내용을 언급하면서 “상당 부분은 우리가 매일 많은 사람으로부터 듣는 말과 다르지 않다”고도 했다. 앨런은 범행 전 가족에 보낸 선언문에서 “소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 내버려 두지 않겠다”고 적어 트럼프 대통령을 겨냥했음을 암시했다.

정치전문매체 폴리티코는 백악관의 이러한 입장은 총격 사건 당일 트럼프 대통령이 평화를 촉구했던 것과는 상당히 다른 모습이라고 짚었다. 트럼프 대통령은 총격 사건 직후 기자회견에서 “이 사건을 계기로 모든 미국인이 온 마음을 다해 차이를 평화적으로 해결하겠다는 다짐을 다시 하길 바란다”고 밝힌 바 있다. 분위기가 달라진 것은 트럼프 정부가 사안을 자신에게 유리하게 활용해 지지층을 결집하는 등 위기를 기회로 삼으려는 의도로 해석된다.

폴리티코는 또 트럼프 정부가 더 강경한 태도를 보이면서 이번 총격 사건을 새 연회장 건설 등을 정당화하는 명분으로 내세우고 있다고도 전했다. 트럼프 대통령은 총격 사건이 발생한 직후부터 “백악관에 건설 중인 연회장이 있었다면 총격 사건은 일어나지 않았다”고 주장했다. 백악관에 대형 연회장을 지으려는 트럼프 대통령의 계획은 법원에 제동이 걸린 상태인데, 이번 사건을 계기로 연회장 건설의 필요성을 강조하고 나선 것이다. 미 법무부는 이날 백악관 연회장 공사중단 소송을 낸 국가역사보존협회 측에 총격 사건을 거론하며 소송 취하를 요구하는 서한을 발송한 것으로도 전해졌다.

레빗 대변인은 이번 사건을 계기로 민주당이 국토안보부 예산 지원 편성에 협조해야 한다고도 촉구했다. 레빗 대변인은 국토안보부 산하 비밀경호국 요원들이 총격 사건 대응에 큰 역할을 했다며 “국토안보부에 대한 예산 지원이 얼마나 중요한지 다시 한번 상기시켰다”고 밝혔다.

한편 앨런은 이날 대통령 암살 미수·주간 총기 및 탄약 운반법 위반 등 혐의로 기소됐다고 AP통신 등은 전했다. 매슈 샤르바 연방 치안판사는 앨런에게 유죄가 확정되면 최대 종신형에 처해질 수 있다고 밝혔다.