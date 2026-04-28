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더불어민주당이 6·3 지방선거 대구시장 선거에는 당 차원에서 지원은 하되 관여하지 않겠다는 방침을 정했다.

김현정 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 의원총회 후 기자들과 만나 "대구 선거와 관련해 김부겸 후보의 얼굴로 치른다는 기조"라며 "당에서 충분히 지원하되 관여하지 않는다는 원칙을 세웠다"고 말했다.

이날 의원총회에서는 이연희 전략기획위원장이 최근 여론조사 결과를 토대로 지방선거 판세에 대해 설명도 했다고 김 원내대변인은 전했다.

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민주당 “대구 선거는 김부겸 얼굴로…당에서 지원하되 관여하지 않겠다”

입력 2026.04.28 14:43

더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 28일 대구에서 열린 지역 청년·활동가 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 28일 대구에서 열린 지역 청년·활동가 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 6·3 지방선거 대구시장 선거에는 당 차원에서 지원은 하되 관여하지 않겠다는 방침을 정했다. 보수 성향이 강한 대구 지역 특성을 고려해 후보인 김부겸 전 국무총리를 중심으로 선거를 치르겠다는 의미로 풀이된다.

김현정 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 의원총회 후 기자들과 만나 “대구 선거와 관련해 김부겸 후보의 얼굴로 치른다는 기조”라며 “당에서 충분히 지원하되 관여하지 않는다는 원칙을 세웠다”고 말했다.

이날 의원총회에서는 이연희 전략기획위원장이 최근 여론조사 결과를 토대로 지방선거 판세에 대해 설명도 했다고 김 원내대변인은 전했다. 김 원내대변인은 “(이 위원장은) 전반적인, 최근 여론조사를 근거로 어떻게 해야 한다는 이야기를 했다”며 “가장 경계하는 것은 오만과 방만이고, 끝까지 겸손한 자세로 해야 한다”고 말했다.

김 전 총리는 전날 대구시 달서구 선거캠프에서 진행한 기자와 인터뷰에서 선거 전까지 가장 경계해야 할 것으로 “교만해 보이는 정치 행위”를 꼽으며 “저쪽(국민의힘) 보다는 우리가 조금 더 조심해야 한다”고 말했다.

정청래 대표도 지난 26일 김 전 총리의 캠프 개소식에서 “대구 경북의 선거는 김부겸의 얼굴로 치르겠다”며 “김부겸을 응원하되 뒤에서 하겠다”고 말했다. 정 대표는 “김부겸이 당대표 오라면 오고 오지 말라면 오지 않고, 옆에 서 있으라면 옆에 서 있고, 뒤에 서 있으라면 뒤에 서 있겠다”며 “대구 선거의 승리 위해 당은 김부겸이 원하는 대로, 안성맞춤으로 지원하고 협력하겠단 약속 말씀을 드린다”고 말했다.

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