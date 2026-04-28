인천 천원세탁소 개소···“노동자 작업복 1000원 내면 세탁·배송”

인천에서 1000원만 내면 기름때와 쇳가루로 오염된 작업복을 세탁해 가져다주는 ‘천원세탁소‘가 문을 열었다.

인천시는 28일 서구 뷰피풀파크에서 천원세탁소 개소식을 개최했다고 밝혔다. 천원세탁소는 노동자 작업복을 동복 1장당 1000원, 춘추복은 500원에 세탁해 주는 곳이다. 시중보다 90% 저렴한 가격이다.

노동자 작업복은 기름때와 쇳가루 등으로 심하게 오염돼 일반 세탁소에 맡기기 어렵고, 가정에서 세탁할 경우 가족의 건강까지 위협받는다. 이에 인천시는 영세사업장 노동자들의 경제적 부담과 고충을 해결하기 위해 천원세탁소를 추진됐다.

인천시가 지난해 실태 조사한 결과, 관내 산업단지 노동자 10명 중 7명(69.5%)이 오염된 작업복을 가정에서 직접 세탁하고 있는 것으로 나타났다.

천원세탁소는 50인 미만 사업장과 영세사업장의 개별 노동자들이 이용할 수 있다. 인천에는 50인 미만 사업체 종사자는 85만2528명으로, 전체 종사자의 67.7%를 차지하고 있다.

이번에 문을 연 천원세탁소 검단점은 5월4일부터 6월20일까지 인천 서구와 계양, 검단지역 노동자를 대상으로 시범 운영을 한다.

인천시는 시범 운영기간 운영 체계를 보완해 7월 1일 남동공단 남동근로자종합복지관에 남동점을 개소한다. 남동점은 인천 모든 지역을 대상으로 세탁 서비스를 제공한다.

천원세탁소는 전용차량이 사업장을 정기적으로 방문해 오염된 작업복을 수거해 세탁과 건조를 마친 뒤 다시 일터로 배달하는 방식으로 운영된다.

하병필 인천시 행정부시장은 “오염된 작업복을 가정으로 가져가 세탁해야 했던 노동자들의 불편이 크게 줄어들 것으로 기대된다”며 “앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 노동자 복지 정책을 지속해서 발굴·확대해 나가겠다”고 말했다.