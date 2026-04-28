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본문 요약

장모를 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 조재복이 재판에 넘겨졌다.

또한 심리 및 진술을 분석하는 등 보완 수사를 통해 조씨가 아내 A씨와 장모를 감금하고, 지속적으로 폭행 등 가혹행위를 이어간 끝에 범행을 저질렀다는 결론을 내렸다.

검찰은 함께 구속 송치된 아내 A씨를 불기소 처분하고 석방 조치했다.

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검찰, ‘장모 살해 뒤 유기’ 조재복 구속기소···아내는 석방

입력 2026.04.28 14:51

수정 2026.04.28 15:02

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  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

장모를 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 조재복(26)이 재판에 넘겨졌다.

대구지검 전담수사팀은 존속살해 등 혐의로 조씨를 구속기소했다고 28일 밝혔다.

검찰은 경찰로부터 사건을 넘겨받은 후 추가로 두 차례 조씨 주거지에 대한 압수수색을 벌였다.

또한 심리 및 진술을 분석하는 등 보완 수사를 통해 조씨가 아내 A씨와 장모를 감금하고, 지속적으로 폭행 등 가혹행위를 이어간 끝에 범행을 저질렀다는 결론을 내렸다.

검찰은 함께 구속 송치된 아내 A씨를 불기소 처분하고 석방 조치했다.

전담팀은 A씨가 송치 당시에도 조씨에 의해 늑골 골절 등 상해를 입은 상태였던 점과 보완수사 결과 등을 종합해, 그가 저항할 수 없는 상태에서 강요에 의해 범행한 것으로 판단했다.

검찰은 A씨의 치료를 지원하고 일상 복귀를 위해 지자체 등과 협의할 계획이다.

검찰 관계자는 “피고인에게 범죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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